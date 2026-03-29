La fiesta de Nueva Caledonia

Jueves, 9:00 de la noche. Al día siguiente hay clases, hay que ir al trabajo.

En la cancha, dos selecciones sin grandes figuras ni reflectores. En las gradas, más de 40 mil personas. El estadio lleno.

A simple vista, la explicación parece evidente: precios accesibles. Pero vale la pena hacerse una pregunta de mayor profundidad: ¿qué motiva a alguien a llevar a sus hijos o a sus sobrinos a un partido así, en ese horario, en ese contexto?

Para algunos, es la oportunidad de sembrar una experiencia. México no vive un Mundial desde 1986. Quienes hoy tienen menos de 40 años nunca han vivido, en su propio país, lo que significa una celebración global alrededor del fútbol. Para los mayores de 40, representa volver a conectar con esa memoria: no solo el partido, sino la calle, la conversación y la alegría compartida.

En un entorno donde las noticias suelen pesar, estos espacios alivian. Se convierten en pausas necesarias. Habrá quien lo reduzca a “pan y circo”. Sin embargo, también es un laboratorio social que ofrece aprendizajes, no solo para quienes dirigen empresas y marcas, sino para cualquier interesado en entender el comportamiento colectivo.

El primer aprendizaje es claro: el producto es lo de menos. Lo que realmente importa es el valor que se construye alrededor: la emoción, la ocasión y el significado.

El segundo: no siempre se apoya al ganador. Aunque Jamaica terminó imponiéndose, por momentos la tribuna se inclinó hacia el más débil. Este fenómeno, conocido como el “efecto del underdog” o simpatía por el desvalido, tiene raíces profundas en la percepción de justicia y en la identificación emocional. Las personas no solo consumen resultados; consumen historias en las que se ven reflejadas.

El tercero: cuando el espectáculo no está en la cancha, la audiencia se empodera y lo crea. Sin animación en el audio del estadio y con un partido que difícilmente pasará a la historia, la tribuna tomó el control. Se organizó, cantó, rió, hizo la ola. Se convirtió en tribu. Esto no se trata solo de fútbol, es lo que la gente vive alrededor de él.

Estos espacios también funcionan como rituales de integración. Son oportunidades de reencuentro entre familias, amigos y visitantes. Momentos en los que las personas dejan su rol cotidiano para convertirse en fans, bromistas o simplemente en quienes celebran sin mucho conocimiento técnico. El fútbol, en ese sentido, sigue siendo en México un producto profundamente social.

Un dato ayuda a dimensionar lo que pasó en nuestra ciudad: al estadio asistieron cerca de 41 mil personas. Nueva Caledonia, uno de los equipos, tiene una población menor a 300 mil habitantes. Es decir, en Guadalajara se reunió aproximadamente el 15% en el estadio para vivir este partido.

Pero hay otro dato aún más revelador. Estudios de comportamiento digital muestran que, en eventos relevantes, una persona puede tomar en promedio entre 20 y 25 fotos y videos con su celular. Si solo la mitad de los asistentes lo hizo, esa noche se generaron cerca de medio millón de imágenes.

Medio millón de capturas de un partido que, en lo deportivo, probablemente será olvidado.

Hoy no nos faltan datos. Lo escaso es la capacidad de interpretar qué momentos realmente construyen significado y qué hacer con ellos.

Finalmente, hay un elemento que no puede pasar desapercibido. Ese estadio existe porque alguien eligió imaginarlo y luego hacerlo realidad. Jorge Vergara apostó por una infraestructura que muchos consideraban improbable. Hoy no solo es sede mundialista; es un espacio incluyente que permite vivir la experiencia a personas de distintas edades y condiciones, además de ser un motor de derrama económica y turismo.

Al final, este partido nos sirve como insumo para tratar de entender por qué las personas hacen lo que hacen, qué las mueve, qué las reúne y qué las hace recordar.

Si no escuchas, no vendes.

emiliano@lamarcalab.com