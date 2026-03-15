Kimi Antonelli se llevó el Gran Premio de China al liderar desde la vuelta dos hasta la bandera de cuadros, reponiéndose a una arrancada en la que perdió la primera posición ante Lewis Hamilton, convirtiéndose en el segundo piloto más joven en triunfar en la F1 y décimo sexto italiano en la historia, rompiendo una sequía de 20 años sin victoria para su país.

El inesperado resultado confirmó a Toto Wolf como un magnífico descubridor de talentos que apostó por un jovencito de 17 años para ocupar el asiento dejado por Lewis Hamilton, el máximo ganador de todos los tiempos, al firmar para la escudería italiana en la temporada pasada.

Kimi batalló en su temporada debut obteniendo únicamente tres podios, comparados con los nueve logrados por su compañero Russell, que incluyeron dos victorias desde la primera posición en Canadá y Singapur. Los tres podios del joven italiano tuvieron lugar en Canadá y Las Vegas, además de un alentador segundo sitio en Brasil, entrelazados con varios errores que lo llevaron a sumar únicamente 150 puntos, comparados con los 319 obtenidos por su experimentado compañero al final de la temporada.

Wolf nunca dudó de la capacidad de su joven promesa, apoyándolo en todo momento y transformándolo en un piloto experimentado a través de una formación estricta de adaptación que se vio reflejada a partir de la reanudación de actividades posteriores al paro de verano en la temporada pasada.

El haber alcanzado el primer peldaño del podio en China es el resultado de una rápida maduración que tiene sorprendido al mismo Wolf.

Es cierto que Hamilton y Leclerc facilitaron el que Kimi se alejara en la punta al rebasar a Russell un giro después de la parada a fosos gracias a una mejor adaptación de los Ferrari al compuesto duro, pero también es cierto que Antonelli, con el mismo compuesto, contuvo los embates de Hamilton, perseguido por Leclerc, y se alejó gradualmente de ellos a partir de que se involucraron en un duelo sin tregua del que finalmente resultó ganador el siete veces campeón.

Russell, con un auto claramente superior, presenció la cruenta batalla, tardando quince giros en superar a Hamilton y dos más, a Leclerc, para entonces, la desventaja con respecto a su compañero era de casi 8 segundos, con 26 vueltas por recorrer.

El duelo de vueltas rápidas entre los hombres de Mercedes sumados a un susto de Kimi al pasarse en la frenada a tres vueltas de la bandera de cuadros, fueron el preámbulo al segundo uno-dos en dos Grandes Premios efectuados, para los autos alemanes.

La Fórmula Uno está de beneplácito con la llegada de una nueva figura descubierta por Wolf. Antonelli se suma al selecto club de 160 ganadores en la historia a partir del inicio del Campeonato Mundial establecido en 1950, con serias posibilidades de sumarse a Farina y Ascari, como el tercer campeón mundial italiano.

La superioridad de los Mercedes será nuevamente amenazada pero difícilmente superada por Ferrari en el Gran Premio de Japón, que se efectuará del 26 al 28 de marzo.

La cancelación de las carreras de Bahréin y Arabia Saudí, posteriores a Japón, resultarán en un receso de 5 semanas que deberá ser aprovechado por el resto de los contendientes para descifrar las áreas de oportunidad que les permita acercarse a Mercedes y Ferrari y protagonizar una batalla más digna en Miami. El día de hoy fueron amplia y dolorosamente superados.