El espejo del Norte

México suele ser visto desde Estados Unidos como algo cercano y, al mismo tiempo, profundamente ajeno. Durante más de un siglo ha sido, para el vecino del norte, un territorio duplicado: mapa real y metáfora persistente. Parte de esa imagen se ha construido desde la literatura.

Ernest Hemingway llegó a México buscando intensidad y encontró una ética. En las plazas de toros vio algo que su país había empezado a perder: una relación directa con la muerte y, por tanto, con la verdad. Su México no era refugio ni exceso: era una prueba. Un lugar donde el valor se mide en el cuerpo, no en las palabras.

Algo distinto encontró D. H. Lawrence a orillas del lago de Chapala. No la embriaguez ni la fuga, sino una intensidad serena. En Ajijic —en la luz de la tarde, en las paredes encaladas, en la quietud— creyó ver un mundo donde la vida aún tenía centro.

Luego vinieron otras miradas. Jack Kerouac vio en México libertad: una vida sin reglas, sin culpa, sin límites. Truman Capote lo vio como escape: el lugar al que huyen quienes rompen con el orden. En ambos casos, México funciona más como proyección que como realidad.

Pero México no es sólo lo que otros ven. También es lo que se dice a sí mismo.

Juan Rulfo mostró un país muy distinto. En sus páginas, México no se describe: se escucha. Comala no es un lugar, es un eco. Es la tierra donde el pasado sigue presente, donde la historia no ha terminado de resolverse. Frente al México libre de los extranjeros, Rulfo muestra un México que permanece: seco, silencioso, cargado de memoria.

Si Kerouac buscaba perderse, Rulfo recuerda algo esencial: en México uno no se pierde, uno se queda. Se queda en la tierra, en la historia, en las deudas pendientes.

Y ahí la literatura deja de ser sólo espejo y se vuelve advertencia.

Los bandoleros y caciques que recorren el mundo de Rulfo no son sólo figuras del pasado. Son antecedentes. Durante décadas, los cárteles han reescrito esa historia con mayor escala y violencia, pero sobre estructuras similares: control territorial, economías paralelas, comunidades sometidas.

Negarlo sería ingenuo. Pero asumirlo como destino también lo sería.

Entre ambas posturas hay una tarea clara: reconocer el daño —a la seguridad, a la economía, a la confianza— y, al mismo tiempo, entender que no es irreversible. México no está condenado a repetir su historia. Puede corregirla.

Octavio Paz lo explicó desde otro ángulo. En El laberinto de la soledad, México no es exceso ni vacío: es tensión. Una identidad que se construye entre apertura y defensa. El mexicano no se cierra por naturaleza, sino por historia: porque ha sido observado, interpretado y, muchas veces, reducido desde fuera.

Con Rulfo y Paz, la perspectiva cambia. México deja de ser objeto de mirada y se convierte en quien interpreta. Y entonces queda claro: muchas visiones externas dicen más de quien mira que de México mismo.

Hoy, en medio de la tensión bilateral —acusaciones judiciales en Estados Unidos, presión por el fentanilo, posibles sanciones— ese viejo esquema vuelve a activarse. Washington ve a México como problema. México responde con cautela, soberanía y argumentos legales.

Pero el fondo es otro.

No se trata sólo de hechos. Se trata de significado.

Rulfo advertiría que lo no resuelto siempre regresa.

Paz recordaría que quien no se entiende a sí mismo termina siendo definido por otros.

Por eso, la respuesta no puede ser sólo defensiva. México necesita algo más: claridad sobre sí mismo y decisión para actuar. Reconstruir, corregir, ordenar. No como concesión, sino como convicción.

Al final, la relación entre México y Estados Unidos no se define sólo en tratados o tribunales. Se define en cómo cada país imagina al otro.

Y en ese terreno —el más profundo— México enfrenta su desafío central: dejar de ser reflejo y convertirse en mirada.

Sólo así podrá, verdaderamente, decidir su propio rumbo hacia la grandeza.

luisernestosalomon@gmail.com