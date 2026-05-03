Expertos o adivinos

Pues esta semana nuestras fuerzas armadas, en especial la Marina, dieron golpes sorprendentes a los malosos, pero no crea usted que fue un accidente o que se encontraron a los malos; lo que a mí me sorprende es que, según dijeron, tenían 19 meses persiguiendo a uno que al parecer es el sucesor de “El Mencho”, recientemente fallecido en una operación similar. Y, consecuentemente, también agarraron al que, dicen, era contador del grupo, pero es sorprendente el tecnicismo con que se manejó la operación, ya que ignoro por qué no se había ejecutado antes, aunque lo importante es que ya se ejecutó sin disparar un tiro, pero sí con gran lujo de fuerza.

Hay quienes a fuerza de dudar, dudan de todo, pero nuestras amadas autoridades jamás han mentido, es más, uno de los dichos base de su gobierno es que no mienten, tanto que yo pensaba que el licenciado López Obrador era, junto con George Washington, un sujeto que no mentía. Pero en el caso del expresidente, ha habido, si usted quiere, mentiras pequeñas, pero incluso recuerdo que hizo una afirmación de un tren que iba al AIFA, en el que todos los actores lucían convencidos; ese tren no existía, pero por fortuna ya se inauguró uno que sí va. Pero, definitivamente, si se quiere, es una mentira pequeña, pero es mentira.

Ahora que las noticias, para los que no somos expertos en eso, parecen crear dudas, las expongo como dudas mías y no dudando de la palabra de ellos; por ejemplo, yo no sé por qué empezaron a investigar al hoy detenido, si el jefe era “El Mencho”, que falleció hace dos meses, entonces ¿podemos pensar que ellos ya sabían que moriría “El Mencho” y el sucesor sería este? Si es así, entonces ya deben saber, desde hace algún tiempo, quién es el sucesor del sucesor y el sucesor del sucesor del sucesor, y nosotros, el peladaje, nos vamos a enterar de esto dentro de algunos meses. Pero mis dudas son mías y no tienen ninguna base para ser verdad, son dudas. Aunque no espere conocer estos arrestos que le anuncio hasta dentro de unos 16 meses, cuando menos, si es que no deciden acelerar las cosas.

Por lo demás, se están inaugurando nuevos trenes y a mí me gustan mucho los trenes de pasajeros, pero creo que los hechos por el gobierno salen defectuosos y después algún maquinista acelerado hace que se salgan de la vía, que no es descarrilamiento, es incidente; o se andan hundiendo, como han puesto fotos de partes del Tren Maya. En cambio, el tren al AIFA no lo hicieron ellos, sino que lo compraron, probablemente a gente que sí sabe hacer trenes, entonces mi propuesta es que los que sepan hacer trenes hagan trenes y la 4T, que tiene todo el oro del mundo, los compre, y así no tendremos que forzar a las fiscalías a buscar culpables entre los maquinistas.

@enrigue_zuloaga