Cuando está en medio del torbellino de acusaciones por narcotráfico y solicitud de extradición de parte del gobierno de Estados Unidos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios de su administración y del estado, causalmente la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra este fin de semana en gira por Palenque, Chiapas, donde tiene su morada el expresidente López Obrador. Por supuesto que la visita puede ser producto de la casualidad en el momento en que se atraviesa una tensa relación con Washington, pero las actividades a las que asistió ayer y la que tiene programada hoy en el sureste mexicano, no tienen la prioridad para que se requiera la presencia de la presidenta de México, lo que hace “volar la imaginación” y provoca que uno se vuelva malpensado.

Ayer en Palenque, estuvo en una reunión de supervisión del tren Interoceánico Maya y por la tarde acudió a la inauguración del Parque Ecoturístico “La Ceiba”, mientras que hoy encabeza ceremonia en donde se anuncian becas para estudiantes de licenciaturas, mientras que por la tarde viaja a Cancún, Quintana Roo, para la inauguración del Puente Nichupté.

Pero no solo eso, sino que la respuesta de la mandataria y la manera en que la dice, cuando se le aborda sobre la posibilidad de pudiera entrevistarse con AMLO -aprovechando su estancia en Palenque-, es lo que deja dudas de la veracidad de la respuesta. Al término de la conferencia matutina, de manera informal y cuando Sheinbaum ya se encamina a abandonar la reunión, uno de los reporteros le preguntó si en su visita a Chiapas planeaba reunirse con López Obrador, y su respuesta -con cara de extrañamiento- fue, “No, ¿cómo creen?”

¿Cómo creen? Pues si no creemos, por lo menos si pudiéramos intuir que en medio de la tormenta en que se vive, cuando la filosofía de la cuarta transformación está en entredicho con aquello de la “no a la corrupción”, cuando se rechaza de manera permanente vínculos con el narcotráfico y cuando hay acusaciones concretas, aparentemente bien documentadas por el gobierno estadounidense, no puede descartarse que el “jerarca” y su principal “cierva de la nación” -quien ayer dijo “... está fuerte, está sólida y muy segura”- tengan un acercamiento personal para tratar de “... defender la soberanía por encima de todo”. No, ¿Cómo creen?

Usted, ¿qué opina?

