Razones para leer

El pasado 23 de abril celebramos el artefacto más prodigioso que haya inventado nuestra especie: el libro.

Se trata de un vehículo para el desarrollo social y personal que aumenta nuestra inteligencia y sensibilidad moral. Un buen libro no sólo entretiene; ayuda a combatir la soledad y renueva el entusiasmo por la vida. Al leer recorremos geografías y tiempos distantes, y vivimos más honda e intensamente.

En vez de adoptar identidades fugaces pero virales, quizá podríamos leer y dar a nuestra existencia más seriedad y sustancia. Leer forja nuestra personalidad. Nos permite autoconstruirnos, es decir, modelar nuestra vida como si fuera una obra de arte. Y nosotros, desde luego, elegimos los libros.

Al enriquecer nuestro uso del lenguaje, la lectura aumenta nuestra capacidad para expresarnos, sentir, pensar y actuar en el mundo —lo cual no es sorprendente, si se recuerda que somos el animal dotado de palabra o logos—. Leer fomenta, asimismo, la empatía, esto es, la extraordinaria capacidad de ponernos en el lugar del otro para ser solidarios. Leer cultiva, pues, nuestra humanidad.

Por otro lado, educarse, en gran medida, consiste en leer: asimilar ciertos textos para dialogar con ellos y aplicar sus conocimientos. Y la educación es, a la vez, un fin en sí. De este modo, la lectura es un instrumento contra la desigualdad que cambia nuestras vidas y construye sociedades más justas.

No es, con todo, una panacea. Hay lectores cultos que son seres indecentes. No obstante, leer sigue siendo nuestra mejor apuesta por superar la miseria humana y elevarnos desde el fondo irracional de la condición humana hasta la virtud y la belleza.

¿Cómo sería nuestra época si nos dedicáramos a leer buenos libros, en vez de perder el tiempo peleando con la gente en Internet? ¿Qué pasaría si, en vez de malgastar horas cada día viendo pasivamente una pantalla, entre los dedos sostuviésemos el papel y la tinta con los cuales descifrar el mundo?

En una época veloz de fanatismo y retrocesos, ante el fragmentario vértigo de desinformación digital, esforcémonos por recobrar la atención y sosiego necesarios para entregarnos al placer de la lectura y ensanchar nuestra humanidad, vivir plenamente y preservar el ideal de un mundo libre. Y si es un libro de papel, mejor aún.