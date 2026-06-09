Es un hecho la reubicación

Nos cuentan que el anunciado Tren Suburbano Metropolitano apenas empieza a tomar forma, pero ya corre a toda velocidad otro proyecto: la inminente reubicación de habitantes de Pueblo Quieto. Afirman que el tren de pasajeros que impulsa Claudia Sheinbaum entre la Ciudad de México y Guadalajara pasará sí o sí por esa zona, por lo que los asentamientos irregulares tendrán que hacer maletas.

Eso sí, aseguran que se respetarán plenamente los derechos de las familias afectadas. El único detalle pendiente es definir dónde vivirán después. Fuera de eso, todo marcha sobre rieles.

Mientras tanto, otros dudan que el proyecto federal llegue a Guadalajara en este sexenio por falta de dinero. ¿Será?

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Nos dicen que la insistencia del alcalde Sergio Chávez sobre los retrasos en las estaciones y la ampliación del Peribús a la cabecera municipal de Tonalá ya provocó una respuesta desde el Palacio de Gobierno de Jalisco. La pregunta que flota en los pasillos es sencilla: ¿Cuántos pesos del Gobierno federal han aterrizado para el transporte articulado en la Cuna Alfarera? Nada.

Por eso aseguran que el proyecto completo sí verá la luz durante el sexenio de Pablo Lemus, pero lanzan una cordial invitación al alcalde para que también toque las puertas de la Federación. En otras palabras, pedir apoyo entre compañeros de partido debería ser tan fácil como subirse al Peribús... cuando llegue.

Por su parte, el alcalde tonalteca insiste en que el Gobierno estatal fue el que puso las fechas para más estaciones en este año.

¡Sigue el pleito!

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Pongan las barbas a remojar, porque desde Coahuila llegó un resultado que tiene a más de uno revisando encuestas y estrategias.

Resulta que el PRI arrasó en la elección del domingo y ahora convoca a una alianza opositora nacional para vencer a Morena en 2027.

Lo curioso es que, entre las acusaciones de Morena sobre la presunta compra de votos, la operación política y las viejas mañas tricolores, apareció un dato que pasó casi desapercibido: el PAN y Movimiento Ciudadano obtuvieron una votación tan escasa que podrían quedarse sin registro estatal.

Así que mientras unos denuncian al dinosaurio, otros descubrieron que el meteorito cayó sobre ellos. ¿Qué tal?