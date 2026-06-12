Es “el sello de nuestras selecciones"

“El sello de nuestras selecciones, falta de pantalones“: Javier Aguirre. La declaración la publicó el desaparecido diario tapatío Público, en su sección Privado. “En aquella ocasión —sigue el "Vasco"— nos faltó una sola cosa para llegar más lejos, pantalones. Ese es por desgracia el sello de nuestras selecciones, la falta de personalidad”, refiriéndose en principio a los jugadores de la Selección Mexicana de futbol que participaron en el Mundial de México 1986, y que no pasaron a la siguiente fase de aquel certamen, eliminados en serie de tiros de penal por Alemania. Frases de Javier Aguirre que sacudieron para buscar soluciones.

Miguel Herrera aseguró: “¡Vamos a Brasil para ganar la Copa!”. Añadió: “A nadie le falta deseo de triunfar en esta Selección y, si alguien no lo tiene, se lo tengo que inculcar. Decirle: ‘Así como tú ves al de enfrente, tú también tienes dos piernas, dos brazos y tu cabeza piensa’. Si enfrentáramos a un equipo en circunstancias diferentes, a lo mejor que no tuviéramos un ojo o una pierna y que nuestros rivales estuvieran completamente sanos, entonces sí habría desigualdad de alguna forma. Pero no es el caso, aquí es de igual a igual y hay que ganar”.

Discurso similar fue empleado por Jesús Ramírez cuando llevó a la Selección Mexicana Sub-17 a ganar la Copa del Mundo de la categoría en Perú 2005.

"Piojo" Herrera, en entrevista para agencias internacionales, concluyó: “La gente que me ha tocado dirigir hasta el momento, no he dejado de ver hambre. Rafa [Márquez] podría decir: ‘Ya gané Champions, dinero, prestigio… no necesito más’. Pero todo lo contrario; lo veo con hambre, decidido. Entonces le digo a Rafa: ‘¿Qué te falta levantar? ¡Pues la Copa del Mundo!.. Y vamos a matarnos porque tú la levantes’”.

Antes del Mundial celebrado en Qatar 2022, Manolo Lapuente dijo: “¡Que (Martino) haga una selección de sus paisanos y se acabó! A mí ya saben que no me parece. Yo nada más digo que ojalá fuera de mexicanos; es la Selección Mexicana, creo que así se llama todavía”... Y por ahí estaré atisbando.