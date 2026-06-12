El Tri: ¿una nueva ruta posible?

Además de que se pudieron sortear las manifestaciones de los grupos de choque de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y sus intenciones de boicotear la inauguración del Mundial que se realizó en el Estadio de la Ciudad de México, habrá que celebrar el triunfo (haiga sido como haiga sido), con el que inició la Selección Mexicana ante Sudáfrica, cosa que nunca había logrado en las siete veces antes que había abierto un Mundial.

Si los expertos y analistas del futbol afirman que luego del Mundial México 1986, que, a diferencia del actual, nuestro país fue sede única, el equipo nacional hizo su mejor papel, hoy habrá que esperar que mantengan el nivel, y de ser posible lo vayan elevando, para que en esta tercera ocasión de semianfitriones, superen todo lo anteriormente alcanzado.

Lograr tener el mejor papel en la historia de las participaciones del representativo mexicano en los mundiales les serviría a los 26 jóvenes mexicanos seleccionados a callar las bocas que siempre los criticaron por constituir un equipo sin figuras de peso, y por ser uno de los equipos nacionales que habían mostrado muy poca calidad.

Se convertirían estos chicos, según datos que tomo del Reporte Integralia sobre el Mundial 2026 ¿Cómo llega México?, que me compartió su director Luis Carlos Ugalde, en los jugadores con el mejor resultado en los 17 mundiales previos en los que nuestro País ha participado y en los que han jugado 60 partidos (61 con el de ayer) y han perdido 28, casi la mitad; ganado 17 (el de ayer fue el 18); y empatado 15.

Por ese mediocre desempeño llegaron a la actual justa mundialista en el lugar 15 del ranking de la FIFA, en el que en algunos momentos han estado en el lugar cuatro, que nadie ha creído realmente ganado, y en el que ha descendido en sus peores momentos al lugar 40.

Con 62 goles a favor (64 con los dos de ayer) y 101 en contra en todas sus participaciones, el mejor papel que ha tenido el Tri ha sido en los mundiales de 1970 y 1986, cuando fue sede única del torneo y llegó a la fase de cuartos de final. Esta ocasión en México solo se jugarán 13 de 104 partidos, al igual que en Canadá, mientras que en Estados Unidos se jugarán 78 en 11 ciudades sede.

Comparando las selecciones de México, Estados Unidos y Canadá, la de menor valor nominal es la nuestra, valuada en 191.8 millones de euros, poco menos que Canadá, y casi el doble abajo que la de EU. Es la que menos jugadores tiene en Europa, con 13, por 17 de los estadounidenses y 18 de Canadá. En ese mismo orden, sus jugadores más valiosos son Santiago Jiménez, cotizado en 18 millones de euros; Christian Pulisic y Alphonso Davies, en 40 mde.

Habrá que ver, pues, si el Tri saca la casta e inaugura una nueva ruta. Que juegue como nunca sin perder como casi siempre.