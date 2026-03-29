Entre barnices y acetona en la Seattle

Entre los empedrados de la colonia Seattle se esconden muchos negocios. Entre sushis mexicanizados, estudios de pilates, barberías, farmacias y Oxxos, se encuentra una concentración muy particular de estéticas de uñas. Tres en un radio de cien metros cuadrados, apostadas sobre la calle San Jorge. Definitivamente, el flujo y constante vaivén de coches y motos permite que los negocios sean vistos, pero, ¿cómo sobreviven tan cerca unos de otros?

Gina González, una artista apasionada del “arte en pequeños lienzos”, como llama al arte en las uñas, llegó a Guadalajara hace apenas cuatro años después de dedicar casi dos décadas a giras internacionales con marcas como NSA, Organic, Gelish y otras, certificando a técnicos en países como Corea, Catar, Tailandia, Bélgica y República Dominicana.

De un día a otro, la Seattle se impregnó de un carácter internacional. De pronto, un salón de uñas se convirtió en un espacio donde técnicas recogidas de distintos puntos del mundo convergen y se traducen en algo muy concreto para quien se sienta ahí. En una atención distinta y más pensada, más consciente de lo que se está haciendo.

En una oportunidad dorada, como Gina dice, gracias a que Dios la puso en el lugar y momento correcto, tomó el traspaso del negocio. Llegó con ideas, pero también con la sensibilidad de no romper lo que ya funcionaba. Fer e Ili se quedaron. Las hermanas que, con su trabajo diario, han sostenido el pulso del salón. Hay algo en su manera de trabajar que no busca llamar la atención, pero la merece: una coordinación casi automática, un lenguaje secreto que solo las dos hermanas hablan y una forma de cuidar los detalles que termina por definir la experiencia completa.

El muro cambió de color, los estantes se llenaron de barnices y brillos, aparecieron nuevas lámparas y el corte de cutícula se fue afinando hasta alcanzar una precisión que podría venir de un spa en Dubai.

Aunque el lugar se ve distinto, Gina insiste en que su trabajo es diferente porque no busca replicar diseños, sino pensar cada set desde cero: personalizar, ajustar y proponer conforme a cada clienta. En otros espacios el servicio se vuelve rápido y repetido. Aquí hay conversación, explicación y muy buena energía.

Llegar a Guadalajara no fue sencillo. En un negocio donde las mujeres suelen ser leales a quien ya conocen, abrirse paso implicó empezar desde abajo: repartir tarjetas, invitar a ver su trabajo, pedir confianza. Aclientarse, como ella dice, fue todo un reto.

Gina trajo delantales coloridos, nuevas ideas y una energía renovada a la colonia, haciendo destacar lo que parece un negocio común e infundiéndolo de creatividad y una orientación muy clara hacia la excelencia. Puede haber publicidad, pautas en redes y promociones, pero la recomendación de una clienta sigue siendo lo que realmente sostiene el crecimiento.

Mi cita quincenal de uñas pasó de ser un ritual cotidiano, un manicure francés cuidado y femenino, a una oportunidad de explorar nuevos diseños y efectos. Hay algo contagioso en la manera en que Gina entiende su trabajo.

Amora Studio abre sus puertas en San Jorge 195, local seis, a nivel de calle. Una mañana de manicure y pedicure, acompañada de un café de la cafetería de al lado, Kafeega Rooti, te transporta de Guadalajara a un espacio donde el mundo converge en el pequeño lienzo de la uña. Colores en capas, polvo suspendido en el aire, el sonido constante de limas eléctricas y el olor inconfundible de la acetona.

Y ahí, entre todo eso, se nota por qué el manicure y pedicure no sería el mismo en cualquier otro lugar.

@luciachidan