Derrame de dinero

Los malditos derechistas que fueron por Maximiliano a Miramar han corrido el rumor de que hubo un derrame de petróleo, lo que es falso de toda falsedad, ya que si bien es cierto que se derramaron unas cuantas gotas de petróleo, la verdad es que necesitábamos un gasto para las miles de gentes que están recogiendo esas gotas. Ahora bien, gente malintencionada ha dicho que la señora Presidenta, tan querida y tan popular, lo que ha hecho es que llegue el petróleo a Cuba con la contaminación y sin que el güero nos cobre por haberlo llevado.

El reparto de dineros es esencial en cualquier Gobierno y a mí me vale madre si la mamá de la Presidenta o Juan de la Tiznada se asolea las piernas en Palacio, pero lo cierto es que la Presidenta necesita proveer pretextos para que los correligionarios reciban dinero y entonces tuvieron que inventar que un barco tiró petróleo para que mil gentes pagadas por el erario dijeran que están recogiendo la suciedad.

Por otra parte, la Presidenta, tan amada, debe estar un poco furiosa porque no le aprobaron la revocación de mandato como ella quería y no la quería por ella misma, porque todos sabemos que es la popular entre las populares, pero necesitaba hacer la revocación de mandato, no porque tuviera dudas de su popularidad, que eso está fuera de toda duda, pero sí necesitaba que asignaran dinerito para que los siervos de la nación recibieran un pequeño estipendio por la colaboración y como ya le dijeron que nones, entonces está medio enojada con los del Partido del Trabajo, que son los canallas que le echaron a perder el festejo. Entonces, los bots y chayoteados del Gobierno van a anunciar terribles castigos para este partido, para que la Presidenta tuviera ese gasto extra.

Pero los que estamos a favor de la Presidenta sabemos que a un plan “A” sigue un plan “B” y después un “C”, en la inteligencia de que si la mandataria decide que el sol salga por las noches, pues el gataje que tiene en el Congreso, como senadores y diputados, no tiene otro destino que hacer lo que la princesa quiera; y si usted no me cree, lea cualquier periódico en que dirán lo que sea.

Ahora, yo tengo una queja, ya que la emperatriz de este país ha dicho que los indígenas tenemos facultades espaciales y yo he tratado de registrarme como indígena que soy en el INE, y me han mandado a Lucas. Yo no sé qué prueba de sangre debo demostrar para que unos burócratas me consideren indígena, pero tengo el traje de carácter, puedo danzar cualquier música prehispánica que deseen y acompañarla de eructos, no tengo los zapatos Ferragamo, pero a ras puedo echarme la danza que quieran y no necesito que me den carácter de indígena, yo lo tengo porque soy y como me está tratando el INE es exclusivamente racismo y clasismo, y si Claudita, que viene de Bulgaria, tiene carácter indígena, yo lo tengo mucho más, ya que en los anales de La Resolana luzco como gran jefe de tribu.

@enrigue_zuloaga