“En el 2040, la manufactura no ocupará tanta gente, usará robots”

Me llama la atención que hay más optimismo fuera de México, sobre su futuro y sus oportunidades, que en México, dice Karen Harris, líder global de Megatendencias en Bain. “Para ver ciertas cosas necesitas distancia, lo digo con humor; es como una pintura impresionista: cuando estas muy cerca ves manchas y montones de colores sin forma. Con un poco de distancia puedes observar el cuadro con más claridad y mejor perspectiva”.

México tiene grandes retos, pero las oportunidades están ahí, afirma. “Entre las empresas globales es grande la convicción de que seguirá la integración entre México y Estados Unidos, y que México seguirá siendo un lugar ideal para hacer negocios en América del Norte”.

Karen Harris encabeza el equipo de Megatendencias en Bain, un grupo que ella fundó en 2008, que incorpora en sus análisis geopolítica, tecnología y aspectos sociales. En los escenarios de futuro que Harris plantea hay uno del que se habla poco en México: en el 2040, la manufactura en el mundo será hecha principalmente por robots. “Para eso faltan 15 años, pero traerá consecuencias muy profundas. En la medida que se vuelven tecnológicamente más sofisticadas, las fábricas necesitarán menos gente, y las ventajas de México en manufactura intensiva en mano de obra perderán relevancia.

El cambio en la manufactura es radical y va avanzando, no se detendrá, más bien se acelerará”, dice Harris.

“México tiene el reto de adaptarse y lo hará, porque ha demostrado que puede hacerlo. Tiene técnicos, ingenieros y profesionales muy competitivos”.

Un aspecto al evaluar la competitividad es el costo de la energía, explica. “Cualquier proceso o industria que requiera mucha energía a bajo costo, tendría como primera opción en América del Norte a Texas o Louisiana -explica-, donde tienen los costos de energía más bajos del mundo y por eso son imbatibles... muchos podrían pensar que eso será siempre así, pero no hay que olvidar que México tiene las mismas condiciones geológicas que el sur de Estados Unidos”.

La visión de esta experta en Futuro sobre la Inteligencia Artificial es más que interesante, sobre todo porque la compara con robotización y automatización.

“Me interesa mucho la IA y veo el potencial que tiene. En robotización y automatización están sucediendo, desde hace unos años, muchísimas cosas en manufactura, y ya vienen en servicios, como el cobro automatizado en las cajas, la limpieza de los cuartos. Pronto habrá máquinas para preparar hamburguesas en muchos lugares”.

Lo que pasará de manera más generalizada en 10 o 15 años está empezando a suceder ahora, avisa. “No vemos que Estados Unidos vaya a volverse un país aislado, pero sí hay una redefinición de su papel en el mundo, acompañado de un replanteamiento de la forma en que se encaran muchos asuntos internos. Nosotros no hacemos políticas públicas. Nos dedicamos a entender por qué ocurren y su impacto. En Washington hay una preocupación de la agenda doméstica: más de la mitad de la población ha visto que su nivel de vida se ha estancado o retrocedido en los últimos 20 años. Habría que dar respuesta a esa inquietud. No digo que las propuestas sean correctas, pero creo que haber identificado el problema es un avance”.

Sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, “el gran experimento que estamos viendo es el intento de emparejar el terreno de juego frente a China. Esto tiene implicaciones para los socios de América del Norte. Crecerá la exigencia de una política comercial unificada hacia China. La exigencia es para México y Canadá, pero traerá muchas ventajas para la región. Estados Unidos no podrá realizar su visión estratégica de largo plazo sin ellos”.

Karen Harris ve una nueva etapa en las relaciones de Estados Unidos con América Latina: “Se está poniendo mucha más atención a esta región, luego de varias décadas que se le dio muy poca importancia. Algunos de los conflictos actuales son parte de esta mayor atención. Confío en que, a la larga, tendremos una agenda que incluya mucha mayor presencia de Estados Unidos en América Latina y más posibilidades de desarrollo para esta región”.