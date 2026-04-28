Ely Castro también cobró como “asesora jurídica”

Ely Castro, la ex “asesora técnica” del SIAPA, cobró también en la Secretaría de Hacienda de Jalisco como “asesora jurídica” un sueldo mensual de 42 mil pesos brutos a pesar de sólo tener la secundaria.

La conductora de “Qué quiere la banda” prestó sus “servicios profesionales” de abril a diciembre de 2019, y fue contratada por Juan Partida Morales, entonces titular de la Hacienda estatal al iniciar el sexenio de Enrique Alfaro.

El contrato, disponible en la página de transparencia del Gobierno de Jalisco, indica que Castro “cuenta con estudios de Secundaria” que la capacita para cumplir su función consistente en: “emitir opinión jurídica sobre la aplicación de la Ley y/o elaboración de proyectos”.

El documento señala que cubrirá asimismo funciones de “apoyo administrativo” y la obliga a emitir un informe mensual de actividades.

Por ese contrato se le entregaron 379 mil 170 pesos en pagos quincenales de 21 mil 65 pesos.

La cláusula novena del contrato obligaba a la secretaría a pagarle viáticos (comida, hospedaje, traslado) generados de las reuniones asignadas por el titular de Hacienda en Jalisco y en cualquier parte de la República.

Castro enfrenta un proceso administrativo y una denuncia penal por cobrar 73 mil pesos mensuales como “asesora técnica” del SIAPA, el segundo sueldo más alto en el organismo.

La Contraloría estatal determinó “falta grave” de Castro y el director del SIAPA por abuso de funciones y contratación indebida.

Castro carecía del perfil profesional requerido al no acreditar estudios de licenciatura ni demostrar conocimientos en procesos de agua potable y alcantarillado.

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado aún debe resolver la sanción contra la conductora que puede consistir en inhabilitación y una multa por más de medio millón de pesos.

También hay una denuncia penal contra Castro ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco por posible peculado, ejercicio indebido de funciones y abuso de autoridad.

Sin embargo, el anterior titular, Gerardo de la Cruz, dejó el cargo sin judicializar el caso. El actual fiscal Anticorrupción, Cipriano Manzanilla, tampoco ha informado de algún progreso, en la misma línea que su antecesor.

El mismo sueldo de 73 mil 783 pesos que Ely Castro cobraba en el SIAPA en 2025 como “asesora técnica” del director, lo cobró en la Secretaría de Asistencia Social durante 2023 y 2024.

Castro ha presumido una carrera de 28 años en el Gobierno estatal. En junio del año pasado, tras dejar su cargo en el SIAPA, aseguró que le faltaban dos años para jubilarse.

El trámite de jubilación deberá gestionarlo ante el Ipejal que preside justamente Juan Partida Morales, ex titular de Hacienda que la contrató en 2019 como “asesora jurídica” sin contar con estudios de licenciatura.