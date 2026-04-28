Cierran filas…

En la pasarela empresarial de la toma de protesta de la Cámara de Comercio de Guadalajara, el mensaje llegó sin rodeos: cerrar filas con Estados Unidos, porque el mundo anda movido y los negocios no esperan.

El presidente Javier Arroyo Navarro lo soltó con tono de urgencia, mientras a un lado el gobernador Pablo Lemus asentía con diplomacia de exportación.

Entre aplausos y trajes bien planchados, la consigna fue clara: más cercanía con el vecino del Norte, aunque aquí sigan pendientes que no cruzan fronteras tan fácil. Porque la geopolítica suena muy elegante… hasta que aterriza en la realidad.

Por lo pronto, el llamado ya quedó en el aire. Falta ver si pasa del discurso o se convierte en estrategia.

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El que ya arma lista de invitados VIP rumbo al Mundial 2026 es el gobernador Pablo Lemus. Con entusiasmo turístico, anunció que invitará al embajador Ronald Johnson a pasearse por Puerto Vallarta, no vaya a ser que se pierda el folclor local. Y por si faltaba brillo, también contempla al rey Felipe VI y familia para el partido España-Uruguay.

Total, entre goles y protocolo, lo importante es que Jalisco luzca.

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La más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi dejó cejas levantadas: mientras varios municipios metropolitanos vieron cómo la percepción de inseguridad se les disparó, en Tlajomulco bajó. Y sí, el dato ya corre en voz baja entre los pasillos y los cafés políticos. En el Ayuntamiento, sin embargo, nadie se atreve a descorchar nada. Saben que cantar victoria en estos temas suele ser deporte de alto riesgo.

Porque si algo abunda, son pendientes incómodos que no caben en la gráfica optimista. Aun así, la cifra empieza a raspar esa vieja etiqueta que ponía a Tlajo como sinónimo del municipio más peligroso. Esa etiqueta ya cambió de manos.

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En Tonalá todo está listo para el gran corte de listón: hoy por la tarde abrirán con bombo, platillo y bendición incluida el flamante espacio de hemodiálisis en el Hospital Tonalá Centro, una apuesta del alcalde Sergio Chávez.

La invitación viene con tono celestial, pues contará con la presencia del cardenal José Francisco Robles Ortega, por si alguien dudaba del respaldo divino al proyecto.

Entre discursos, fotos y sonrisas, se promete un gran beneficio para la población más vulnerable del municipio. Habrá que ver los resultados y las próximas inversiones en el nosocomio.