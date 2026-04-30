El Rey les dio un “jalón de orejas”

El rey sabía a lo que venía y lo demostró cuando dio su mensaje en el lugar apropiado y ante quienes debían escucharlo. Con la tranquilidad de la realeza, sin tantos aspavientos y las palabras apropiadas, el discurso que Carlos III, Rey del Reino Unido, leyó en el Congreso fue escuchado con mucho detenimiento en la oficina Oval por el presidente Donald Trump, quien se percató de su contenido y profundidad y posteriormente comentó frente a su Majestad, “Dio un discurso magnífico, me dio mucha envidia”.

El Rey de Inglaterra -como se le suelo mencionar- antes que nada advirtió que en “... estos tiempo de gran incertidumbre”, donde hay una gran agitación política, la alianza entre Europa y Estados Unidos “... es más importante que nunca”, haciendo referencia a las diferencias con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) respecto al caso de Ucrania y, por supuesto, por los disentimientos -falta de apoyo de Londres- que han surgido entre Estados Unidos y la Gran Bretaña por el conflicto en Irán, señalando que ambos países “... no pueden dormirse en los laureles de logros pasados… Durante todo este tiempo nuestros destinos han estado entrelazados”, afirmó el rey.

La atención en el discurso estaba concentrada en las recientes diferencias que han surgido en la relación bilateral y en el desarrollo de los conflictos internacionales, sin embargo, dentro del espléndido discurso hubo fragmentos que pasaron desapercibidos o no fueron detectados -desde mi personal y humilde punto de vista- por los medios internacionales, y por lo tanto no se interpretaron y divulgaron públicamente.

El rey Carlos III, sabiendo en dónde y frente a quien estaba parado, dijo con mucha sobriedad, “Vengo aquí con el mayor respeto por el Congreso de Estados Unidos, esta ciudadela de la democracia creada para representar la voz de todo el pueblo estadounidense y promover derechos y libertades sagradas”, interpretándose como un recordatorio a los legisladores estadounidenses de los fundamentos de la democracia, las garantías de pesos y contrapesos, y sobre su responsabilidad en el debate legislativo, en un momento en que el Congreso en Washington ha cedido parte de su autoridad al presidente Trump, quien ha abusado de su posición al ignorar al Capitolio en muchas decisiones.

Por supuesto que a Trump le dio mucha “envidia” lo franco, sencillo, conciso y sereno del “magnífico” mensaje del rey, que contrasta con el estilo agresivo, provocador y lleno de mentiras del mandatario estadounidense, pero lo que aparentemente no se percató, es que Su Majestad les dio un “jalón de orejas” a los legisladores para que reaccionen -y controlen al presidente- y sean el contrapeso en el juego del poder.

Usted, ¿qué opina?