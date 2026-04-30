¡Bomba en Morena!

Como una bomba cayó en Morena, el Gobierno de Sinaloa y el Senado la noticia: desde Estados Unidos señalan al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Enrique Inzunza por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La reacción fue de manual político. Rocha Moya negó todo en redes, con tono institucional y prisa digital. Inzunza, más creativo, “pasó lista” en la sesión del Senado… aunque nadie logró ubicarlo físicamente en su escaño. Luego declaró que las acusaciones son falsas y dolosas.

Mientras tanto, el silencio institucional compite con los nervios de pasillo. Porque la duda no es menor: ¿Habrá consecuencias reales o todo quedará en diplomacia y comunicados? Y más inquietante aún: ¿Es un caso aislado o apenas la primera ficha del dominó?

En política, cuando Estados Unidos habla, más de uno empieza a revisar su agenda… y su pasado.

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La que se sacó la rifa del tigre fue Ariadna Montiel. Ayer anunció su salida de la Secretaría del Bienestar para tomar las riendas de Morena a nivel nacional… justo cuando el clima interno parece una tormenta eléctrica.

En sus redes sociales agradeció, presumió logros y cerró con tono institucional. Incluso, felicitó a Leticia Ramírez por quedarse con su silla en el gabinete. Todo muy terso… en apariencia.

Pero en corto, la duda flota: ¿Fue ascenso o salto al vacío? Porque dirigir al partido en tiempos de calma es una cosa; hacerlo en medio de la crisis, otra muy distinta.

Además de los problemas internos entre las diferentes facciones de Morena, PT y Verde, ahora enfrenta otro problema que desprestigia al partido a nivel nacional e internacional.

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Jalisco ya tiene trío para la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: Clemente Castañeda desde el Senado, y por la Cámara Baja Alberto Maldonado Chavarín (titular) y Beatriz Carranza Gómez (suplente).

Tres perfiles que, dicen, llegan con la consigna de no pasar desapercibidos y empujar temas clave para el Estado. Porque cuando hay coordinación, la Permanente deja de ser trámite y se convierte en oportunidad.

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Por la puerta grande salió el diputado panista Julio Hurtado al terminar su período como presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Jalisco.

Legisladores de diferentes fracciones reconocieron su trabajo, incluido el coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, quien lo calificó como un digno integrante de la bancada albiazul, que se colocó a la altura de su responsabilidad.

No dio nombres ni detalles, pero el líder de Morena en el Congreso acentuó que la actuación del panista debería ser tomada como ejemplo “en otro lugar”. ¡Sopas!