El problema no es fallar… es que no pasa nada

El beisbol profesional ya no puede esconder el error: hoy puede medirlo, exhibirlo y documentarlo con precisión milimétrica. Lo que sigue sin hacer -y ahí está el verdadero problema- es actuar en consecuencia. Porque cuando un umpire se equivoca, lo sabemos todos; lo que no sabemos es qué pasa después. Y la respuesta, en la práctica, es inquietante: no pasa nada. Se revisa, se comenta, se justifica, se archiva. Pero no hay consecuencias visibles, no hay sanciones claras, no hay un vínculo transparente entre el error y una repercusión concreta. En sistemas de competencia profesional -desde las Grandes Ligas pasando por las ligas menores pero de fuerte impacto como las que se desarrollan en verano e invierno en México, los países potencia en el Caribe y en Asia, la evaluación del rendimiento de quienes deciden y afectan resultados sigue siendo, en lo esencial, opaco. Durante años se dijo que el error era parte del juego; hoy eso ya no puede sostenerse y dejarse pasar sin consecuencia. El error puede comprobarse, y cuando algo puede comprobarse y aun así no se corrige con efectos, deja de ser parte del juego y se convierte en una aberrante decisión del sistema. Ese es el punto incómodo: no estamos frente a una limitación técnica, sino frente a una falta de voluntad. Las ligas han invertido en tecnología, han implementado sistemas de revisión y han acumulado datos; pero al momento de cerrar el círculo -es decir, de sancionar, evaluar con efectos y rendir cuentas- se detienen, como si temieran cruzar la línea que separa la corrección de la responsabilidad.¿Por qué? Porque sancionar implica reconocer fallas, exhibir desempeño y aceptar que no todos están al mismo nivel; implica también romper una lógica de protección interna que durante décadas blindó al arbitraje. Hoy existen datos claros de muchos umpires con decisiones repetitivas claramente equivocadas -algunas revertidas, otras sostenidas pese a la evidencia-; existen patrones, historiales, antecedentes. Lo que no existen son consecuencias públicas proporcionales ni criterios visibles que expliquen cómo se certifica a un umpire, cómo asciende, cómo se evalúa su desempeño con umbrales claros (porcentaje de acierto, decisiones revertidas, consistencia), cómo se le asignan responsabilidades y qué ocurre cuando falla de manera reiterada. Se mide, pero no se comunica; se evalúa, pero no se transparenta; se corrige, pero no se explica. Y ahí la credibilidad se erosiona. El mensaje es claro: el sistema puede equivocarse… y no pasa nada. Puede haber impacto en un juego, en una serie, en un campeonato… y no pasa nada. Puede existir evidencia contundente… y no pasa nada. Eso ya no es tolerancia: es permisividad. Y es también resistencia de quienes se benefician de la opacidad, de estructuras que prefieren un modelo sin comparativos públicos, sin métricas visibles y sin consecuencias verificables, porque transparentar no solo exhibe errores: exhibe responsabilidades. El beisbol profesional no solo necesita bajar la estadística de errores arbitrales y posibles castigos ejemplares para satisfacer al público; necesita coherencia: si el rendimiento se mide, debe tener efectos; si el error se repite, debe corregirse con consecuencias progresivas -ajuste, reentrenamiento, pérdida de asignaciones y, en casos reiterados, sanción- y también reconocer con amplitud a quienes sí hacen bien las cosas y sostienen el estándar. De lo contrario, todo lo demás -tecnología, revisión, discurso de precisión- se queda en simulación. Porque medir sin actuar no es mejorar el juego: es simplemente registrar cómo falla.En un entorno donde todo puede evaluarse, lo único que no puede seguir siendo intocable es la responsabilidad. El problema ya no es que el umpire falle: es que el sistema lo permita… sin costo. Y en ese punto, el riesgo ya no es el error: es la credibilidad misma del beisbol.