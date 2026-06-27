¿El Mundial o su familia?

Su primer hijo nacería en pleno Mundial; nada extraordinario salvo si eres el delantero de Bélgica, Jérémy Doku, y tu equipo compite en la máxima justa deportiva. Entonces, vino el anuncio: el jugador se retiraría unos días para atravesar el Océano Atlántico y estar con su esposa durante el parto. “Nadie quiere perderse el nacimiento de su primer hijo”, compartió el también delantero del Manchester City, en una entrevista.

Su deseo de ejercer una paternidad activa no pasó desapercibido. Con el apoyo de su equipo, la crítica más dura fue precisamente de una mujer. “Hay cientos de futbolistas que matarían por estar en tu lugar”, soltó la comentarista francesa France Pierron. “Vas a dejarlo todo para asistir al nacimiento de tu hijo, un momento asqueroso, si me permites la expresión, donde el papá es completamente inútil”.

La presencia de un padre durante el nacimiento no se limita a ser expectador, se convierte en soporte emocional. De acuerdo con la UNICEF, su acompañamiento durante el parto es especialmente relevante para la salud mental y emocional de la madre; además, son quienes toman decisiones en caso de imprevistos y el contacto inicial que tienen con el recién nacido influye positivamente en el vínculo padre-hijo.

Durante el programa de televisión “L’Equipe de Choc”, la analista francesa cuestionó que Doku dejara la Copa Mundial, señalando que para muchos sería un privilegio y un sueño el poder participar, lamentando que él fuera a marcharse para cortar un cordón umbilical. Nada más alejado de la realidad. Una mujer desestimando la importancia de la presencia del padre en el parto.

La Federación Belga de Futbol le autorizó a Doku ausentarse. Y apenas supo que estaba por convertirse en padre, el futbolista voló de Estados Unidos a Inglaterra; abandonó el torneo del balompié para reunirse con su esposa Shireen. El pasado lunes 22 de junio nació su primer hijo Praise, en Londres.

“Dar la bienvenida a mi hijo al mundo es una de las mayores bendiciones que me ha dado Dios. Gracias al equipo por el apoyo; ahora es momento de volver al futbol y representar a mi país en el máximo escenario”, dijo el futbolista de 24 años, que en seguida regresó a la concentración de su equipo.

Este viernes Bélgica se enfrentó a Nueva Zelanda, buscando ganar el partido para avanzar y mantenerse en la justa mundialista. El diario deportivo francés “L’Equipe” se disculpó por los comentarios de Pierron, quien fue suspendida.

Privilegiar su carrera profesional o hacer una pausa para dedicarse a su familia siempre será una decisión personal. Elegir entre una y otra, o buscar un equilibrio entre ambos escenarios, ha sido durante décadas una decisión que han enfrentado millones de mujeres. Hoy le tocó a un varón. Las elecciones de vida, las prioridades y sueños no deberían ser cuestión de género.