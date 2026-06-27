Destruir la niñez palestina

Hace una semana, el pasado 18 de junio, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado y que pertenece al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe devastador sobre los efectos que ha dejado para la niñez palestina los ataques de Israel en Gaza y territorios ocupados.

El informe es elocuente desde su mismo título: “La esencia de la infancia ha sido destruida: El ataque deliberado de Israel contra niños palestinos en el Territorio Palestino Ocupado desde el 7 de octubre de 2023”.

Luego de detallar la metodología para la elaboración de este reporte, los integrantes de esta Comisión Internacional, citan el derecho internacional para revisar la responsabilidad de Israel en los ataques a las niñas y niños de Palestina (cualquier menor de 18 años) y concluyeron lo siguiente: “Como potencia ocupante, Israel está legalmente obligado a garantizar la protección, el cuidado y la supervivencia de los niños palestinos. Sin embargo, debido a la naturaleza, la escala y el alcance de las operaciones militares israelíes en Gaza, el Gobierno y las fuerzas de seguridad israelíes han llevado a cabo deliberadamente actos que han causado la muerte y graves daños físicos y psicológicos a cientos de miles de niños palestinos, destruyendo irreparablemente la santidad de la infancia, incluidos los lazos familiares, la identidad, la inocencia, la seguridad y el futuro”.

Subrayo lo siguiente: estos ataques se han llevado a cabo “deliberadamente”, por lo que esos “actos han causado la muerte y graves daños físicos y psicológicos a cientos de miles de niños palestinos”.

El reporte de esta comisión abarca desde 7 de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo de 2026 y precisa que en ese tiempo Israel ha provocado la muerte de al menos 20 mil 179 niños y lesiones a otros 44 mil 143.

Es necesario enfatizar que los redactores de la comisión sostienen que estos niños muertos y heridos no son daños colaterales de los ataques de Israel en contra de grupos armados palestinos, como Hamás. No es así, se trata de daños y ataques deliberados por lo que llega a la siguiente conclusión: “La Comisión constató que gran parte del daño sufrido por los niños palestinos no fue incidental, sino que tuvo como objetivo destruir la existencia de los palestinos en Gaza como grupo. Dado que los niños representan la continuidad biológica y social del grupo, la Comisión tiene motivos razonables para concluir que estos actos forman parte de una estrategia deliberada para destruir el futuro de los palestinos en Gaza atacando a sus niños”.

Aquí podría situarse el núcleo mismo del genocidio que Israel viene cometiendo contra la población palestina, desde los ataques de Hamás a población civil israelí el 7 de octubre de 2023: la intención deliberada de destruir a la niñez para destruir la capacidad reproductiva de toda una población. Así lo señaló: “Al atacar a los niños, Israel está erosionando la estructura fundamental de la sociedad palestina, debilitando la vitalidad demográfica y la capacidad general del pueblo palestino para sostener y ejercer su derecho a determinar su futuro como pueblo”.

Por cierto, esta misma comisión presentó un informe anterior donde concluyó que Hamás y otros grupos armados palestinos “cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluso contra niños israelíes y rehenes infantiles”, en los ataques del 7 de octubre de 2023.

La comisión detalló que “Israel ha atacado a niños palestinos en Gaza de dos maneras distintas: directamente, disparándoles a sus órganos vitales con armas de precisión como drones y francotiradores; y mediante el uso de armas de alto impacto, provocando ataques generalizados y sistemáticos contra edificios residenciales, escuelas y campamentos de desplazados repletos de niños”.

Tan no son daños colaterales, que la comisión presenta en detalle varios ataques a menores de edad por parte de las fuerzas armadas de Israel. Por ejemplo, la 98.ª División de Israel disparó y mató a un niño de 15 años que portaba una bandera blanca y a su hermano usando un rifle de francotirador en el Oeste de Khan Younis el 24 de enero de 2024. En otro caso, lanzaron “granadas de mano dentro de una casa con 30 miembros de una familia, hiriendo gravemente a un niño de cinco años, y luego disparar y matar a ocho miembros de su familia, incluida la madre del niño, que estaba embarazada de siete meses, y el padre, en Sheikh Radwan entre el 20 y el 21 de diciembre de 2023”.

Al final del informe (se puede consultar aquí: http://bit.ly/4vRv5Jb) la comisión establece recomendaciones: a Israel le exige “detener inmediatamente las operaciones militares en Gaza”, así como cumplir de inmediato las recomendaciones formuladas por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en septiembre de 2024.

A los Estados miembros de la ONU les piden “detener a cualquier funcionario israelí contra quien la Corte Penal Internacional haya emitido órdenes de arresto y dejar de comerciar con Israel y dejarle de vender armas. Israel decidió no dar su versión a la comisión y rechazó las conclusiones del informe. Pero la contundencia de las evidencias no deja lugar a dudas: la clase dirigente y militar de Israel está asesinando deliberadamente a la niñez palestina. Un enorme desvarío ético y humanitario.

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