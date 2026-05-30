El famoso desconocido

En apenas tres días se volvió casi tan famoso como los legendarios Lionel Messi y Cristiano Ronaldo; sus redes sociales pasaron de apenas cuatro mil 700 seguidores a más de 2.2 millones de usuarios dándole follow desde distintas partes del mundo; hoy tiene, incluso, su propia canción. Y todo comenzó con solo una pregunta: ¿quién era el futbolista menos conocido del Mundial?

“Busqué en todas las selecciones que juegan en el Mundial el menos conocido y después de analizar una por una, lo encontré. Dentro del Grupo G, en Nueva Zelanda se encuentra Tim Payne. Realmente es el menos conocido, no llega a cinco mil seguidores. La foto con la selección tiene 200 ‘me gusta’”, detalló el creador de contenidos Valen Scarsini desde su cuenta @elscarso en Instagram.

Y entonces lanzó el reto: hacerlo el protagonista de la Copa del Mundo 2026, el jugador que uniera a todos, sin importar nacionalidad. Solo se requería una acción coordinada para viralizar su nombre, siguiendo su cuenta @timpayne__ y llenando todas sus publicaciones de “me gusta” y comentarios; nombrarlo en todas las redes sociales; subir fotos de su cartita del Mundial y etiquetarlo… hacer que la gente lo conociera antes de que comenzara la justa futbolera. Convertirlo en leyenda. Más de dos millones de usuarios respondieron al llamado del influencer argentino.

“Me estaba preguntando por qué mis (redes) sociales estaban estallando y encontré tu publicación, ¡agradezco el amor! ¡Gracias hermano!”, le escribió el defensa neozelandés a Scarsini. Y después publicó un video, primero en español, para agradecer todo el apoyo que recibió en las últimas horas que, dijo, fueron una locura.

Al fenómeno Tim Payne ya se sumaron grandes marcas, que no han desaprovechado la oportunidad para comentar las publicaciones del neozelandés: desde Netflix, Telemundo, ESPN, McDonald’s y Burger King, hasta la NFL, Tinder y el Dr. Simi.

El jugador de 32 años era prácticamente un desconocido fuera de Nueva Zelanda y, sin haber realizado aún alguna hazaña deportiva (o participado en un escándalo), se convirtió en una celebridad global. Este fenómeno ejemplifica los alcances y gran potencial de movilización que pueden tener las comunidades digitales organizadas; además de las consecuencias que tiene ese poder en otras esferas, como la política.

El reto no trató solamente de futbol. El experimento logró movilizar de forma coordinada a millones de usuarios alrededor del mundo; todas y todos se unieron en torno a una historia sencilla, positiva y sana: convertir al jugador menos conocido del Mundial 2026 en uno de sus protagonistas. Un jugador que uniera a todos.

Las comunidades digitales eligieron quién merecía ser visto.