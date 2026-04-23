El curioso caso del partido nacional hecho en Jalisco

Hay proyectos que aunque tengan el mismo color, no terminan por tener caminos en común. Algo así ha quedado de manifiesto con Movimiento Ciudadano en estos días.

No deja de ser curioso el caso del emecismo. Es un partido nacional, sí, pero construido desde lo local. Me da la impresión de que el jalisciense que vota por MC en Jalisco, ni siquiera considera lo que el partido esté haciendo más allá de las fronteras del Estado. Se le vota, tal cual, como un partido estatal.

No dista mucho de serlo. La irrupción del emecismo en Jalisco tuvo que ver con la construcción de liderazgos fuertes, combinada con el hartazgo hacia el bipartidismo. En aquella elección de 2015, donde por primera vez MC no ganó, más bien arrasó en las urnas, el partido ni siquiera pintaba a nivel nacional.

Lo anterior implica que el partido naranja tiene un ADN jalisciense que probablemente no se comprenda ni se comparta desde las oficinas nacionales. Las agendas progres de Máynez y compañía no son las que espera el jalisciense promedio. Al menos no el que vota por MC, que en muchos casos era el votante tradicional del PAN.

Esos acercamientos o coqueteos de MC nacional con Morena no caen bien para el votante de MC Jalisco. En la pasada elección, personalmente estuve en más de una mesa (de esas grandotas que arman algunos grupos de interés) en la que más de una persona expresó que votaría por MC en Jalisco justamente para no dejar llegar a Morena; pero en los distritos federales no estaban dispuestos a que su voto fuera naranja, porque sentían que de esa manera favorecían a la 4T.

Traigo todo lo anterior a colación porque recientemente vimos que hay serias diferencias entre un proyecto y otro. Mientras que Máynez y su grupo apoyaron el Plan B de la Presidenta Claudia Sheinbaum, en Jalisco la postura fue contraria. No se puede jugar a ser oposición sin realmente serlo. Eso de “no estoy de acuerdo, pero te lo voto a favor” no tiene cabida en un proyecto local que aspira a ser un contrapeso ante el oficialismo federal.

Si me lo preguntan, tanto los diputados de MC Jalisco como el gobernador Pablo Lemus hicieron bien en pintar su raya. Es una obligación hacia sus votantes. A usted podrán caerle bien o mal, pero es importante que sepa sus posturas para que pueda razonar mejor su próximo voto, ya sea a favor o en contra.

Me retracto de lo dicho

La semana pasada escribí aquí que Candelaria Ochoa hacía mal en guardar silencio ante todos los señalamientos que estaba acumulando por su patrimonio de 4 casas, de las cuales una de ellas le habrá salido gratis. Tomando en cuenta lo que salió a decir, me retracto: mejor sí hubiera permanecido sin responder.

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