Avisen dónde se consiguen casas a cero pesos

A nivel de comunicación, rara, rarísima vez, los silencios sirven para enfrentar una coyuntura. Generalmente, estos juegan en contra del político que enfrenta alguna situación mediática o de descrédito. Los silencios, más que ayudar, generan vacíos que pueden ser llenados por cualquier otra persona o versión. Y eso casi nunca favorece al político en cuestión.

Lo anterior es tan obvio que es casi absurdo recalcarlo. Pero lo hago porque es aún más absurdo que todavía existan políticos que optan por el silencio cuando se les señala, y sobre todo cuando se les señala con pruebas. Para muestra, el caso de Candelaria Ochoa.

Quiero ser muy claro desde aquí: ni Candelaria Ochoa ni Morena son santos de mi devoción. De hecho, estoy convencido de que Candelaria es de esas políticas que poco y nada han hecho por Jalisco. Pero esta columna se trata de otra cosa.

Hace unas semanas, el periodista Jorge García Orozco logró obtener la declaración patrimonial de algunos diputados del Congreso de Jalisco. No de todos, porque hasta para eso son mañosos. Y sí, entre esos diputados está Candelaria Ochoa.

En su declaración, expuesta por este periodista (quien a nivel nacional ya es reconocido por exhibir los lujos de los integrantes de la llamada 4T), Candelaria Ochoa reporta tener 4 propiedades, una de ellas adquirida a cero pesos.

¿Cuatro casas son muchas o pocas? Parecieran muchas para alguien que defiende dictaduras en donde se castiga la propiedad privada. Parecieran muchas para alguien que forma parte de un partido que señala un supuesto cártel inmobiliario. Parecieran muchas para alguien que forma parte de un partido que va por la vida dando discursos de austeridad. Pero cada quien.

¿Qué fue lo primero que hizo la diputada de Morena cuando Jorge García exhibió su declaración patrimonial? Engancharse en redes sociales por los señalamientos (dicho sea de paso, esto también es poco recomendable). Y, si no fuera poco, hasta amenazó al periodista con denunciarlo. Cosa curiosa, porque ahora la denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción es ella. Y, después de eso, silencio. Ni una explicación le merecen los ciudadanos que dice representar.

¿No era más fácil que desde un principio Candelaria Ochoa saliera a explicar el origen de su patrimonio? ¿No era más sencillo que explicara, sin dejar lugar a dudas, cómo fue que pagó cero pesos por una de sus propiedades? A nivel de comunicación, sí. A nivel de sentido común, también. Pero en este caso, ambos están fallando.

En fin. Si alguien sabe dónde se consiguen casas a cero pesos, me avisan.

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