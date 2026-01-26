Atacando el rezago

Nos cuentan que en Jalisco la justicia camina… pero con muletas. El Estado presume modernidad, pero en número de jueces sigue en la banca: Apenas 3.7 por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional y lejísimos de los 17 que recomiendan los organismos internacionales. No extraña entonces el rezago, las audiencias aplazadas y las cárceles llenas de prisión preventiva esperando sentencia.

Eso sí, algo se está moviendo en Ciudad Judicial. El presidente del Poder Judicial, José Luis Álvarez Pulido, ya anunció que ahora sí se están poniendo las pilas: nuevos juzgados proyectados en Tlajomulco, El Salto, Arandas y San Gabriel. Terrenos donados, planos en revisión y jueces de reserva desempolvados.

La justicia sigue lenta, pero al menos ya encontró el cargador. Falta ver si conecta… y si prende. Y se requiere del apoyo del Congreso de Jalisco y el Gobierno estatal.

***

A quien no se le despegó el radar durante la reciente edición de la Feria Internacional de Turismo en España fue a la diputada Gaby Cárdenas, quien apareció en todos los encuentros relevantes del evento. Siempre bien acompañada: Muy cerca del alcalde de Zapopan, del presidente del Consejo Regulador del Tequila y de un selecto grupo de empresarios que saben que los vínculos con España no se tejen por Zoom.

La legisladora no solo paseó gafete: estuvo en mesas estratégicas, participó en reuniones clave y en charlas con la Unesco y el embajador de México en España, donde se habló -como dicta el manual- de inversión, turismo y proyección internacional para Jalisco.

El mensaje fue claro: Gaby ya no sólo legisla. También se mueve, gestiona y toma nota, porque en política exterior local, el que no aparece, no existe.

***

Y mientras algunos afinan el acento para la foto en las europas, nos cuentan que el fin de semana Gerardo Quirino cruzó la frontera rumbo a Pico Rivera, California, con algo más que maleta. El alcalde viajó para promover la Fiesta Internacional del Caballo y la Charrería Tlajo 2026, empeñado en colocar al municipio en la vitrina internacional donde sí hay paisanos y mercado.

Pero no todo fue cultura y postal folclórica. En la agenda también está un encuentro con migrantes radicados en California, esos que envían remesas y no olvidan quién se acuerda de ellos fuera de la temporada electoral.

En Tlajomulco presumen que su alcalde no viaja a tomarse selfies: viaja a trabajar… y a rendir cuentas.