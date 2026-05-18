El beisbol ya no fabrica peloteros… fabrica proyectos

Hubo un tiempo en que el beisbol se aprendía jugando. No desde laboratorios, pantallas o reportes de métricas avanzadas. Se aprendía en campos de tierra, parques improvisados y tardes interminables donde el juego iba formando peloteros casi sin darse cuenta. Ahí nacía el llamado “pelotero de calle”: el que aprendía a fildear a fuerza de botes malos, el que desarrollaba reflejos jugando todos los días y el que entendía el juego observando a los mayores antes incluso de competir formalmente.

México conoció perfectamente esa escuela. En Sonora, Sinaloa, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León o Yucatán, y también en regiones profundamente beisboleras de Jalisco como el oriente de la zona metropolitana, la ribera de Chapala y Los Altos, generaciones enteras crecieron respirando béisbol desde niños. Porque el beisbol no solamente se veía: se vivía. Y muchas veces también representaba esperanza.

¿Cómo no recordar aquellas historias de niños jugando con palos de escoba usados como bates, pelotas improvisadas con cualquier material disponible, guantes rotos compartidos entre varios compañeros o receptores aprendiendo prácticamente a cachar a mano limpia? ¿Cómo olvidar a quienes tenían que cooperarse para el transporte, viajar horas para llegar a jugar o trabajar mientras seguían intentando abrirse paso dentro del beisbol? Ahí se construía algo más profundo que la técnica: hambre de triunfo.

Y de esa escuela surgieron muchos de los grandes nombres del beisbol mexicano. Héctor Espino simboliza perfectamente aquella época del pelotero formado desde la calle y el carácter competitivo. Junto a él aparecieron figuras como Fernando Valenzuela, Vicente Romo, Teodoro Higuera, Vinicio Castilla, Joakim Soria, Adrián González o Sergio Romo, moldeados todavía en una época donde el juego dependía muchísimo del instinto, la repetición natural y la pasión cotidiana por jugar.

Incluso generaciones más recientes como Ramón y Luis Urías, Isaac Paredes, Joey Meneses, Roberto Osuna o José Urquidy todavía crecieron bajo esa lógica del pelotero de calle, mucho antes de la explosión tecnológica que hoy domina el desarrollo deportivo.

Pero el beisbol mundial cambió.

Hoy el jugador aparece rodeado de biomecánica, análisis, tecnología, nutrición especializada y sistemas completos de proyección deportiva. El juego moderno prácticamente mide todo. Y eso también tiene ventajas enormes: atletas mejor preparados, carreras más cuidadas y desarrollo técnico mucho más rápido.

Países como Japón entendieron perfectamente esa transformación y construyeron sistemas capaces de producir talento de élite de manera constante. Pero dentro de toda esa evolución aparece también una sensación inevitable: el beisbol moderno cada vez forma menos peloteros… y cada vez construye más proyectos deportivos.

Porque algo muy especial tenía aquel pelotero latinoamericano moldeado desde la calle, el barrio y la competencia cotidiana. Había creatividad, intuición, pasión, carácter y una lectura natural del juego que difícilmente podía enseñarse desde una computadora. La calle enseñaba. El juego enseñaba solo.

Y quizá por eso muchos veteranos siguen insistiendo en que el beisbol actual produce atletas extraordinarios, pero no siempre peloteros con la misma esencia competitiva de otras generaciones.

México hoy vive justamente entre esos dos mundos.

Por un lado, conserva regiones profundamente beisboleras y sigue produciendo talento natural de enorme calidad. Ahí aparecen casos recientes como Brandon Valenzuela, Jonathan Aranda, Marcelo Mayer, Alejandro Kirk o Javier Assad, peloteros que representan justamente esa mezcla entre la vieja escuela del pelotero de calle y el aprovechamiento de herramientas tecnológicas modernas para perfeccionar sus capacidades.

Quizá ahí esté el camino correcto. No renunciar a la tecnología, pero tampoco perder aquello que durante décadas convirtió al pelotero mexicano en un competidor incómodo, resiliente y apasionado.

Y justamente ahí aparece otra tarea pendiente para el beisbol mexicano. Mucho se ha dicho ya sobre la necesidad de construir un verdadero sistema nacional capaz de desarrollar talento y exportarlo adecuadamente. Pero además de academias, tecnología e infraestructura moderna, resulta fundamental volver a impulsar el beisbol de calle y observar desde ahí a los futuros prospectos.

Hace falta regresar a las ligas amateurs, barriales, sindicales y comunitarias; recorrer campos modestos, visitar torneos regionales, observar jóvenes en contextos reales de competencia y apoyar mucho más a quienes siguen manteniendo viva la esencia popular del juego.

Porque muchas veces el talento todavía sigue naciendo ahí: en la tierra, en la carencia y en la pasión. Porque el beisbol moderno ya entendió que la ciencia mejora al atleta, pero lo que sigue siendo más difícil de fabricar es el carácter. Y ese carácter muchas veces todavía nace en la calle.