El beisbol sigue buscando unicornios

Durante décadas, el beisbol avanzó hacia una especialización cada vez más profunda. La lógica parecía clara: dividir responsabilidades para maximizar el rendimiento. Sin embargo, el jugador más admirado del planeta terminó siendo exactamente lo contrario.

Shohei Ohtani no fascina al mundo solo por sus cuadrangulares o por sus cualidades como lanzador. Su singularidad radica en la capacidad de sobresalir simultáneamente en facetas que durante años parecieron incompatibles. Batea como una superestrella y lanza como un as de rotación. Por eso muchos lo consideran un unicornio.

La comparación histórica conduce a Babe Ruth. El Bambino fue uno de los mayores bateadores de todos los tiempos, pero antes también destacó como pitcher. Ganó más de noventa juegos desde el montículo y fue figura de los Medias Rojas de Boston antes de convertirse en símbolo de los Yankees. Ruth fue primero un lanzador estelar y después el bateador más temido de su época. Fue una rareza: un pelotero capaz de impactar el juego desde distintas dimensiones, algo que el béisbol moderno parecía haber dejado atrás hasta la irrupción de Ohtani.

Lo interesante es que durante gran parte de la historia esa versatilidad era más común de lo que hoy imaginamos. Los pitchers abrían los partidos con la intención de terminarlos y estaban obligados a batear. Aunque la mayoría no sobresalía ofensivamente, se esperaba que contribuyeran cuando surgiera la oportunidad. También existían perfiles definidos entre los jugadores de posición: receptores e infielders aportaban más defensiva y estrategia, mientras las esquinas y los jardines concentraban el poder ofensivo. Precisamente por eso eran tan valiosos quienes rompían los moldes y destacaban en múltiples áreas. El aficionado aprendió a admirar a los jugadores capaces de contribuir con el guante, el bate, las piernas y la inteligencia táctica.

Con el paso de los años llegó la era de la especialización. Aparecieron esquemas que dividían el trabajo entre abridores, relevistas y cerradores, además de especialistas para situaciones concretas. Más recientemente surgió la figura del opener, un relevista utilizado para abrir encuentros; en ese esquema destacó el mexicano Sergio Romo. La misma tendencia alcanzó a la ofensiva, donde proliferaron corredores emergentes y otros perfiles muy específicos. El beisbol se volvió más sofisticado, pero también más fragmentado.

Y, sin embargo, la fascinación por los peloteros completos nunca desapareció. Por eso Ohtani ocupa un lugar especial en la conversación deportiva mundial. No representa el triunfo del bateo sobre el pitcheo ni del pitcheo sobre el bateo. Representa la recuperación del beisbol integral: la posibilidad de que un jugador extraordinario contribuya desde múltiples dimensiones y recuerde que este deporte nunca fue únicamente una competencia de cuadrangulares o de ponches.

La temporada ofrece ejemplos de excelencia especializada. Aaron Judge, Juan Soto, Bobby Witt Jr., Freddie Freeman y Elly De La Cruz continúan deslumbrando ofensivamente. Del lado del pitcheo, Paul Skenes, Tarik Skubal, Yoshinobu Yamamoto, Zack Wheeler y otros brazos dominan titulares y conversaciones. Los aficionados disfrutan viendo a los grandes bateadores y a los grandes lanzadores. Pero la figura que más atención concentra sigue siendo aquella que logra reunir ambos mundos en una sola persona.

Quizá porque el beisbol continúa siendo mucho más que la suma de estadísticas aisladas. Sigue siendo estrategia, inteligencia, defensa, velocidad, ejecución, disciplina y talento. Una atrapada puede valer tanto como un cuadrangular y una joya de pitcheo resultar tan emocionante como un festival ofensivo. Por eso Shohei Ohtani provoca tanta fascinación. No porque sea únicamente un gran bateador o un gran pitcher, sino porque representa algo que el beisbol lleva generaciones admirando: el pelotero total, el unicornio.

Mientras existan jugadores capaces de recordarnos que el juego puede disfrutarse desde todas sus dimensiones, el beisbol seguirá demostrando que su verdadera grandeza reside en la riqueza de todas las formas de poderlo jugar.