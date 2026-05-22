El aficionado cambió… y el estadio también

Durante muchos años el aficionado al béisbol vivía el juego de manera muy distinta. Seguía a su equipo local casi como una herencia familiar, escuchaba transmisiones por radio, revisaba box scores en los periódicos del día siguiente y aprendía alineaciones completas de memoria. El estadio era parte de una rutina profundamente emocional: cacahuates, cerveza, conversaciones interminables sobre pitchers y largas noches donde el tiempo parecía correr más lento. Hoy todo eso sigue existiendo, pero alrededor del béisbol prácticamente todo cambió.

El nuevo aficionado consume el juego de manera completamente distinta. Sigue highlights desde el celular, revisa estadísticas avanzadas, mira béisbol japonés, conoce prospectos de ligas menores, sigue peloteros mexicanos diariamente en Grandes Ligas y vive conectado al juego prácticamente las veinticuatro horas. El béisbol dejó de ser solamente local. Se volvió global. Y al mismo tiempo el estadio también cambió.

El nuevo parque de pelota ya no funciona únicamente como escenario deportivo. Hoy es experiencia social, punto de encuentro familiar, convivencia, entretenimiento y espectáculo integral. El aficionado moderno quiere seguir disfrutando el juego, sí, pero también busca comodidad, conectividad, ambiente, gastronomía, seguridad y una experiencia completa alrededor del diamante. Y el béisbol mexicano empezó finalmente a entenderlo.

Lo que ocurre actualmente con la llamada “Charromanía” en Jalisco representa quizá uno de los ejemplos más visibles de esa transformación. Durante décadas Guadalajara fue considerada territorio prácticamente exclusivo del futbol. Sin embargo Charros logró construir una identidad propia, una afición sólida y un entorno de estadio capaz de competir dentro de una de las plazas futboleras más intensas del país.

Y algo parecido ocurre en otras regiones históricamente beisboleras. La fiebre alrededor de Diablos Rojos en Ciudad de México compite incluso con la vieja herencia emocional de Tigres capitalinos, cuya afición sigue profundamente arraigada en la capital pese a la mudanza de la organización hacia Cancún hace ya varios años. Lo mismo sucede con la relación casi religiosa entre Sultanes de Monterrey y su afición en una ciudad dominada históricamente por el futbol. Y qué decir de plazas como Hermosillo, Culiacán o Mazatlán, donde el estadio sigue funcionando como punto de encuentro social y símbolo de identidad regional. Pero incluso ahí el espectáculo evolucionó.

Hoy conviven generaciones completamente distintas en las mismas tribunas. El aficionado veterano que todavía recuerda alineaciones históricas completas comparte espacio con jóvenes que siguen estadísticas desde el celular, revisan métricas avanzadas, graban videos para redes sociales y consumen el juego simultáneamente dentro y fuera del estadio. Y quizá lo más interesante es que ambos mundos lograron coexistir.

Porque el nuevo aficionado todavía conserva memoria emocional del viejo béisbol. Sigue emocionándose al escuchar historias de Fernando Valenzuela, Héctor Espino, Teodoro Higuera, Vinicio Castilla o Adrián González. Sigue alimentándose de tradiciones heredadas, recuerdos familiares y relatos de una época donde el juego se vivía a otra velocidad. Pero ese mismo aficionado también se modernizó.

Hoy puede admirar a Ohtani, seguir diariamente a Dodgers, Padres, Yankees o Giants, consumir métricas avanzadas y observar béisbol internacional sin dejar de sentirse profundamente conectado con la memoria tradicional del juego. Incluso la identidad deportiva se volvió más flexible.

Muchos aficionados ya no simpatizan exclusivamente con un solo equipo durante toda la vida. Ahora siguen historias, peloteros, momentos y organizaciones distintas dependiendo de las emociones que cada una les genera. El béisbol moderno ya no se consume pasivamente. Se interpreta. Se comparte. Se analiza. Se debate.

Y mientras eso ocurre, todavía existen sectores y algunos medios tradicionales que siguen sin comprender completamente el tamaño de esta transformación. Continúan viendo al béisbol mexicano como un espectáculo secundario o regional mientras nuevas plataformas digitales, creadores de contenido y medios alternativos empiezan a conectar mucho mejor con el nuevo consumidor del juego.

Porque el aficionado cambió. Y el estadio también.

Pero quizá la mayor virtud actual del béisbol mexicano consiste justamente en eso: aprendió a modernizarse sin perder completamente su memoria. Porque el juego sigue siendo el mismo sobre el diamante. Pero la manera de vivirlo ya cambió para siempre.

@salvadorcosio1

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