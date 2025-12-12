Calentando…

En Tlajomulco ya afinan los tambores para la ansiada inauguración de la Línea 4 del Tren Ligero el próximo lunes. Nos cuentan que el gobernador Pablo Lemus arrancará la fiesta muy temprano, con evento especial y padrinos incluidos, como si se tratara del bautizo ferroviario del año.

Después del mediodía saldrá el primer convoy rumbo a la zona limítrofe de Guadalajara y Tlaquepaque.

La sorpresa es que los primeros 15 días serán gratis para todos los pasajeros. Y no solo eso, también rutas alimentadoras de camiones operarán sin costo para interconectar colonias clave en el mismo periodo.

Así que prepárese: la Línea 4 promete estrenar vagones… y presumir generosidad en el final del año.

* * *

Nos cuentan que el próximo lunes el Congreso de Jalisco no necesitará café… necesitará suero. Será una jornada maratónica en la que, como ya es tradición, todos los pendientes que se analizaron y se discutieron durante semanas se resolverán en un día.

El plato fuerte: la aprobación del Presupuesto 2026 de Jalisco, que promete más jaloneos que posada sin piñata.

Pero no es lo único en el menú.

La Comisión de Vigilancia del Congreso ya aprobó las listas de aspirantes para la Auditoría Superior del Estado y para puestos en el Tribunal de Justicia Administrativa y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los nombramientos se votarán el 15 de diciembre, así que la presión estará a fuego alto.

La gran pregunta en los pasillos es otra: ¿Qué asunto será el que se atore el próximo lunes? Porque siempre, siempre, hay uno que decide hacerse “bola legislativa”.

* * *

Y en Tequila ya no saben si su alcalde, Diego Rivera, gobierna… o compite por romper algún récord de denuncias.

Resulta que el fiscal Salvador González de los Santos confirmó que la Fiscalía estatal abrió una investigación formal en su contra por la queja de una empresa. Una tequilera acusa cobros prediales “creativos”, multas de 60 millones y permisos que aparecían y desaparecían como truco de magia.

El fiscal adelantó que revisarán si los cobros fueron legales o si huele a extorsión, porque —dicen— el aroma está más fuerte que un añejo de barrica abierta.

Para rematar, la Fiscalía Anticorrupción reveló que ya tienen otras seis denuncias contra el alcalde: abusos, cobros indebidos, el famoso Museo del Tequila convertido en “depa”...

En total, siete carpetas de investigación, sin contar otra de la FGR.

Diego Rivera, definitivamente, va por su propia denominación de origen.