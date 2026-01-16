Discusión y noticia estudiantil

La discusión sobre el aumento a la tarifa del transporte público y la Tarjeta Única aterrizó en el Congreso local, y vaya que la sesión se transformó en un auténtico ring de box. Diputados de Movimiento Ciudadano y la oposición se dieron con todo, con alusiones personales incluidas, porque el transporte es un tema que toca fibras sensibles.

La bancada de MC decidió hacer un exitazo y abandonar el pleno, pero la diputada Alejandra Giadans volvió para defender la tarifa y el servicio, mientras la oposición no dejó de sacar la silla y criticar la decisión.

Lo que sorprendió fue la revelación del Gobierno de Jalisco: ¡Todos los estudiantes, desde kínder hasta universidad, tendrán el subsidio de la tarifa de cinco pesos! Y si eres papá o tutor, prepárate para sacar cita y hacer fila por la Tarjeta Única, porque en educación básica hay 1.6 millones de chavos esperando.

* * *

Después de 20 años de vivir en la prehistoria tecnológica, el Congreso de Jalisco finalmente decidió modernizar su sistema de votación electrónica. Adiós a ese sistema arcaico que, a pesar de estar más cerca de un museo que de un equipo funcional, seguía dando vueltas.

Ahora, los diputados pueden presumir de tener lo último en tecnología para registrar asistencia y votos, gracias al trabajo conjunto de los titulares de la Secretaría General, de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política (los pasados y los presentes de ésta Legislatura), así como la Comisión de Administración.

Nos dicen que el nuevo sistema incluye de todo: desde pantallas hasta tabletas. Aunque las garantías son de hasta cinco años, se espera que el sistema dure más de 15 años.

Prometen que la transparencia y la precisión en las votaciones ahora sí están garantizadas. ¡Ya era hora!

* * *

Apenas habíamos comenzado a escuchar sobre las inversiones en obra pública cuando Guadalajara lanzó su as bajo la manga: más de dos mil 200 millones de pesos para 2026, el presupuesto más alto de la metrópoli.

La presidenta Vero Delgadillo no solo presentó cifras ante el Colegio de Ingenieros Civiles, sino también un plan que va directo al grano: calles, drenajes, banquetas y asfalto, justo donde la gente no deja de pedirlo. Y casi 900 millones se irán a mejorar las vialidades, porque ya era hora de que las calles dejen de parecer pistas de rally. No es solo estética, es recuperar la infraestructura como herramienta para tejer comunidad.

* * *

Este viernes, los empresarios elegirán a su nuevo presidente en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La contienda está que arde, aunque no por las grandes obras, sino por el cargo. Los candidatos son Roberto Escobedo, ex tesorero, y Heriberto González, ex vicepresidente de instituciones, quienes se han pasado años entre las sombras de la mesa directiva.

Con 450 socios con derecho a voto, se espera una elección más cerrada que las juntas de construcción de una obra. ¿Quién ganará el martillo?