Regreso a clases con mal augurio

La semana previa al regreso a clases del lunes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), avaló, en la práctica, la ratificación de las plazas automáticas para el magisterio, que tanto reclamaba la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y que tanto daño a hecho al nivel educativo de este País.

Como se esperaba, la nueva Corte, cercana a la 4T, declaró constitucional con ocho votos a favor, la contra reforma impulsada en 2019, siendo presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre otras prebendas, les da prioridad a las y los egresados de escuelas normales públicas y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) a la hora de la asignación de plazas docentes en las escuelas públicas.

Esta reforma fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), obviamente antes de que llegara a manos de Rosario Piedra Ibarra, otra incondicional del oficialismo, por considerar que era discriminatoria y excluyente al decretar esa preferencia de forma arbitraria.

Esta contra reforma que empujó AMLO para derogar la reforma educativa aprobada en el 2013 al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, desapareció también el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), como uno de los primeros pagos al respaldo político electoral que le dio la CNTE en las elecciones presidenciales del 2018. Y es que, así como reclamaba el regreso del control de las plazas magisteriales que le quitó la reforma educativa del 2013, la Coordinadora repugnaba cualquier tipo de evaluación a los afiliados a esta ala radical del magisterio, que tiene sus bastiones en el Sureste de México donde están los Estados con mayor rezago educativo (Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas).

Por eso expertos, además de la pandemia, atribuyen los retrocesos en los niveles educativos en México en los últimos seis años, a la desaparición de esta institución dedicada a evaluar el desempeño académico y estudiantil, que, entre otras cosas, aplicaba las pruebas del Plan Nacional de Aprendizajes (Planea) con las que se medían resultados en la educación pública y privada de preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Las y los ministros cuatroteístas justificaron que dar prioridad, no es dar exclusividad y que los aspirantes deberán cumplir un proceso de selección que marca La Ley General para la Carrera de los maestros y las maestras, además que se busca fortalecer las instituciones públicas de formación docente.

Por el bien de las infancias y las juventudes mexicanas ojalá la Corte tenga razón. Ya se verá en las evaluaciones PISA, que la 4T ha prometido mantener pese a los caprichos de sus aliados de la CNTE, y que servirá también para revisar los primeros resultados y con qué nivel educativo aparecen los alumnos y maestros con el modelo de la llamada Nueva Escuela Mexicana y los controvertidos libros de texto que desarrolló e impuso el obradorismo, con más fines ideológicos que académicos.