Diógenes, ¡ilumíname!

En memoria de Lolita Guzmán Cervantes.

Existen, entre los integrantes del Círculo Rojo (los notables de México), así como entre los organismos empresariales, universidades, periodistas y personas ordinariamente bien informadas, una serie de rumores que se han tratado de mantener al margen de la opinión pública. Algunos de ellos, de ser ciertos, pueden incidir profundamente en la vida del planeta, en el campo de la política internacional y, otros más, solo en los escenarios nacional o local.

Desde hace muchos años, prevalece la preocupación académica por descubrir los más remotos orígenes de nuestra especie. Se han aventurado todo tipo de hipótesis al respecto, sin embargo, se dice que la NASA encontró, enterrada en las arenas del desierto del Sahara, lo que parecen ser los restos de una nave espacial. De acuerdo con los primeros indicios, tiene una antigüedad de aproximadamente diez mil años y está hecha de componentes metálicos desconocidos en la Tierra. Si, como plantean los arqueólogos, el origen de las primeras civilizaciones data de aproximadamente entre cuatro y cinco mil años, estaríamos frente a un hecho que revoluciona totalmente nuestra concepción del pasado y pone sobre la mesa de las discusiones, no solo la teoría de la evolución de las especies, sino nuestra presencia y misión en el planeta Tierra.

La segunda noticia que se ha tratado de mantener oculta es la invasión a Venezuela por tropas especiales de los Estados Unidos y la reacción de un amplio sector de la ciudadanía que acoge a los soldados norteamericanos como sus libertadores. El precedente de estas acciones es alarmante para los pueblos latinoamericanos que enfrentan un doble problema: la vulneración de su espacio territorial y la presencia de gobiernos autoritarios o dictatoriales (de ambos signos) promoviendo y aceptando la intromisión de USA, Rusia y China, hecho que provoca la inestabilidad de América Latina. De cara al Mundial, nuestro caso resulta preocupante por el antecedente documentado de la llegada de agitadores extranjeros en los meses previos a los Juegos Olímpicos del 68.

Aunque los medios de comunicación y los formadores de opinión se enfrentan a una censura cada vez mayor, trascendió que un importante número de gobernadores morenistas se reunieron con López Obrador para pedirle que intervenga con la Presidenta, a fin de que deje de acosarlos a través de la secretaria de gobernación y de la dirigente de Morena. En Palenque, además, externaron su preocupación por la inminente detención del gobernador de Sinaloa y del “líder” del senado, Adán Augusto, y su posible extradición a Estados Unidos. Adelantaron al prócer que, de seguir así, piense seriamente en la revocación de mandato.

Finalmente, aunque es un tema muy local, se consolidó la venta del Atlas a un grupo empresarial, propiedad de uno de los jeques árabes más importantes, quien ha visto en el equipo las condiciones para darle un perfil internacional. Según trascendidos, se pretende incorporar a la plantilla rojinegra a futbolistas de reconocido prestigio; iniciando con Ousmane Dembélé, quien acaba de ser elegido el mejor futbolista del 2025.

¡Inocente palomita!… ¡Feliz año nuevo!

*Columna escrita el 27 de diciembre de 2025*