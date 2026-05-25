Informe inédito

En Palacio Nacional ya afinan bocinas y pantallas para el informe con el que la Presidenta Claudia Sheinbaum celebrará, el próximo 31 de mayo, los dos años del llamado “Segundo piso” de la 4T. La novedad no será el discurso, sino la estrategia: proyectarlo simultáneamente en plazas públicas, pero de todo el país, como si fuera final mundialista… pero con cifras, obras y muchas referencias al pasado neoliberal.

El ensayo general ya arrancó en Tabasco, que es la tierra santa del obradorismo, donde no faltó quien dijera que más que un informe será una especie de “cadena nacional con sabor a gira”.

En Morena aseguran que será una muestra de músculo político. Mientras en la oposición preparan los contrainformes.

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Los que ya comenzaron a practicar el “modo remoto” son los burócratas del Palacio de Gobierno. Y no precisamente por una modernización administrativa, sino porque el Mundial y el FIFA Fan Festival convertirán el Centro de Guadalajara en una mezcla entre oficina pública y zona de aficionados.

Cuentan que desde el 1 de junio comenzará la desocupación gradual del recinto, mientras avanzan los preparativos futboleros y turísticos.

Algunos empleados tendrán que hacer home office, pero otros serán reubicados temporalmente en distintas dependencias. Los más afortunados seguirán entrando al Palacio, aunque ahora con gafete especial, casi como si fueran parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

También afirman que las tradicionales ruedas de prensa cambiarán de cancha y podrían mudarse a la Secretaría de Desarrollo Económico, sobre López Cotilla.

En fin, por unas semanas el balón mandará más que los escritorios.

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Mientras acá las madres buscadoras pelean solas con palas, lonas y expedientes empolvados, basta que el vecino del Norte levante el teléfono para que en Jalisco aparezcan operativos relámpago, helicópteros, inteligencia y coordinación de primer mundo.

Así ocurrió el fin de semana, cuando la Fiscalía, la Policía Estatal, la Sedena y la Guardia Nacional rescataron en tiempo récord a un ciudadano estadounidense privado de la libertad entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío, todo tras una petición directa del FBI. Hasta hubo captura del presunto responsable y felicitaciones binacionales.

La pregunta incómoda: ¿Esa eficacia sólo funciona cuando Washington supervisa?

Porque mientras las corporaciones se cuelgan medallas internacionales, familias jaliscienses siguen marchando por sus desaparecidos, cuyos casos avanzan más por la presión social que por las investigaciones oficiales. Aquí la coordinación parece llegar… pero tarde.