Eduardo del Río, el genial Rius, fue el primero que bautizó a uno de sus personajes como “Masiosare”, un extrañísimo enemigo que aparecía en la historieta “Los Agachados”. Salvador “El Mudo” Vázquez dio vida, también en cómic, a Simón “Templas” Masiosare, un luchador mercenario que cazaba cucarachas radioactivas. La mayoría de los cartonistas contemporáneos lo han utilizado para caricaturizar este personaje imaginario que acecha al país.

La construcción social de “Masiosare”, el enemigo público, es una de las estrategias políticas más vulgares, y al mismo tiempo recurridas. Este fin de semana vimos cómo izquierda y derecha se empeñaron en construir su propio “Masiosare” para convencernos de que hay un enemigo, único y poderoso, que es quien está detrás de todos nuestros males.

En el discurso de la Presidenta Sheinbaum, “Masiosare” es la derecha estadounidense que busca desestabilizar a México acusando de narcotráfico a algunos de los personajes vinculados al partido en el poder. En el discurso de los panistas, arrinconados en Chihuahua, “Masiosare” son los narcos vinculados al gobierno. En ambos casos lo que hay es un reduccionismo absurdo. Nada de que extrañarse, pues “Masiosare” será simplista y genérico o no será.

Rápidamente la Presidenta salió a decir que el enemigo no era Trump, no se vaya a enojar, sino eso que ella llamó la “ultraderecha” estadounidense vinculada a la mexicana que no tiene rostro ni domicilio fiscal y no existe más que cuando le conviene a la propaganda oficial.

Como en todo performance totalitario hay que construir un enemigo enorme, aunque sea una entelequia. Para los anti morena, llámense derecha, conservadores o prianistas, el enemigo es “el narco” así en genérico, como si el crimen organizado se redujera a eso, y sobre todo como si les fuera ajeno.

El “Masiosare” extranjero y con cara de gringo construido por Morena tiene la virtud de ser histórico. Aunque no hay familia mexicana que no tenga un pariente o conocido en Estados Unidos y que uno de cada diez mexicanos se beneficie directamente de las remesas, en la historia oficial los vecinos del Norte son los enemigos “de toda la vida”, como dirían los tapatíos de toda la vida.

“El narco” resume a todo el crimen organizado. Es el causante de todos los males, desde que los jóvenes consuman drogas hasta los robos en las colonias, que tanto policías como vecinos suelen atribuir a “esos marihuanos”. Al igual que en el tema de las remesas, el crimen organizado está más expandido de lo pensado. Se calcula que en México las organizaciones criminales emplean directamente a cerca de 180 mil mexicanos, pero son muchas más las familias que se benefician directa o indirectamente de las actividades ilícitas, y muchísimas más quienes lo padecen.

Construir un enemigo imaginario les sirve a ambos para dos cosas: para encontrar excusas de sus malas decisiones y para polarizar a la sociedad. Al país no le sirve para nada.