Día del Maestro, ¿con alza salarial?

Hoy se celebra el Día del Maestro y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ya pasó lista de su principal deseo: un aumento salarial de, al menos, 13 por ciento.

Desde la Sección 47 del SNTE nos recuerdan que un docente de jornada completa gana 18 mil 500 pesos antes de impuestos, en promedio. O sea, suficiente para enseñar matemáticas, pero no necesariamente para cuadrar las propias cuentas.

Afirman que el salario ideal debe rondar los 28 mil pesos mensuales, algo que en política suena más a aspiración pedagógica que a realidad presupuestal.

Y mientras el Gobierno presume una revalorización del magisterio, los docentes siguen esperando que el reconocimiento llegue también al depósito bancario. Porque los aplausos motivan… pero el súper insiste en cobrarse en efectivo.

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Dicen que acá, ni el sueño quitan. Mientras en Estados Unidos siguen las investigaciones sobre presuntos nexos de funcionarios mexicanos con el crimen organizado, sobre todo en el Norte del país, en Jalisco el tema parece no provocar ni un pestañeo.

En la Fiscalía del Estado aseguran estar muy tranquilos. Tan tranquilos, que hasta dieron a entender que duermen como bebés.

Y es que, según cuentan, no ha llegado ni una sola solicitud de información desde el otro lado de la frontera. Nada de llamadas incómodas, correos urgentes ni mensajitos diplomáticos. Todo en santa paz.

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Ahora sí: ¡Examen antidoping para buscar votos! El PAN decidió que ya no basta con sonreír en espectaculares y prometer el cambio. Ahora también quieren candidatos con carta de no antecedentes, polígrafo y antidoping incluidos, por lo que van por una reforma electoral en Jalisco.

Aseguran que buscan aspirantes honestos, limpios y sobrios con la aplicación de filtros efectivos… algo que, visto el historial reciente de la política nacional, ya parece requisito revolucionario.

La propuesta nació luego de varios escándalos y señalamientos por presuntos nexos criminales de funcionarios y ex alcaldes en el país.

Falta ver si además del polígrafo incluirán el detector de promesas falsas, simulación de indignación y resistencia a los “moches”.

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Pies, ¿para qué los quiero? Vaya cierre de sesión se vivió ayer en el Congreso local. Las emecistas Montserrat Pérez, Alejandra Giadans y Ana Fernanda Hernández le pegaron a Morena donde más le duele: la narrativa de integridad y honestidad.

El tema de los vínculos oscuros en Sinaloa cayó como balde de agua fría y, en lugar de dar la cara, la bancada guinda prefirió aplicar el “ahí nos vemos”. Dejaron las curules vacías y la sesión colgada, confirmando que, a veces, el que calla y huye, otorga.

¿Será que la verdad les quitó el quórum?