De la planeación central a la descentralización: lecciones desde avenida Libertad

Planear una ciudad nunca ha sido una tarea sencilla. El conocimiento necesario sobre necesidades, preferencias, recursos y problemas locales está disperso entre una enorme diversidad de ciudadanos, y no concentrado en una autoridad central. Por ello, la planificación centralizada enfrenta importantes limitaciones: suele ser lenta y, con frecuencia, ineficiente.

El economista Friedrich Hayek advirtió este problema hace décadas: ningún planificador puede reunir y procesar todo el conocimiento que circula en una sociedad. De ahí que el sistema de precios funcione como un mecanismo de coordinación descentralizada, capaz de integrar información dispersa de manera más ágil que cualquier autoridad central.

En el terreno de la teoría política, Charles E. Lindblom llegó a una conclusión similar. Su concepto de “racionalidad limitada” subraya que quienes toman decisiones públicas enfrentan restricciones cognitivas y de tiempo que vuelven inviable un análisis exhaustivo de todas las alternativas. Frente a ello, propuso el incrementalismo, según el cual las políticas públicas evolucionan mediante ajustes graduales, siguiendo una lógica de ensayo y error.

Ambas perspectivas coinciden en un punto clave: la planificación centralizada tiene límites estructurales. Y esos límites abren la puerta a esquemas alternativos de gobernanza. Pensemos, por un momento, en el proyecto fallido de renovación urbana de avenida Libertad, en la colonia Americana, el cual enfrentó una fuerte oposición vecinal ante el temor de un incremento en los costos de la vivienda.

Este caso permite introducir un instrumento de gestión urbana útil para planear zonas concretas de nuestras ciudades: los llamados Distritos de Mejora de Negocios (Business Improvement Districts), ampliamente utilizados en Estados Unidos. Se trata de arreglos institucionales en los que actores locales —principalmente comerciantes y propietarios— coordinan recursos para financiar y gestionar servicios colectivos en un área determinada. Desde limpieza y seguridad hasta promoción económica y diseño urbano, estos distritos permiten resolver problemas clásicos de cooperación, como el “free rider”, mediante contribuciones obligatorias y estructuras de gobernanza compartida.

Y, sobre todo, permiten definir la vocación de una demarcación concreta y elevar su potencial. Como señalaba Elinor Ostrom, este tipo de arreglos demuestra que los recursos compartidos pueden gestionarse eficazmente sin necesidad de control central absoluto, siempre que existan reglas claras, monitoreo y mecanismos de sanción. En otras palabras, aprovechan el conocimiento local, alinean incentivos y complementan —sin sustituir— la acción del Estado.

En términos operativos, estos distritos funcionan sobre un polígono definido en el que los actores locales financian servicios adicionales a los públicos. Su principal ventaja es la cercanía con el territorio: conocen mejor los problemas y posibilidades de la zona, y pueden reaccionar con mayor rapidez que las estructuras gubernamentales. ¿Se imaginan el impacto que tendría en la planeación urbana de ciertos barrios de la ciudad un instrumento como éste?

Sin embargo, la expansión de estos modelos no responde únicamente a criterios de eficiencia; también refleja restricciones fiscales. El crecimiento urbano y la creciente complejidad de las ciudades han rebasado la capacidad operativa de muchos gobiernos. Como señala la literatura sobre el hollow state, el Estado ha reducido su capacidad de ejecución directa de muchas políticas y ha transitado hacia esquemas más indirectos de implementación.

Este cambio se expresa en lo que David Osborne y Ted Gaebler denominaron “gobierno emprendedor”: un Estado que externaliza servicios, subcontrata funciones y depende cada vez más de actores privados y sociales para implementar políticas. El resultado es una administración menos ejecutora y más facilitadora: diseña reglas, coordina actores y promueve la innovación institucional.

En Guadalajara, un instrumento que dialoga con esta lógica son los Polígonos de Intervención Urbana Especial (PIUE). Estos permiten establecer reglas urbanísticas diferenciadas para detonar el desarrollo de zonas específicas mediante mayor flexibilidad normativa. El reto —y la oportunidad— está en combinarlos con mecanismos de participación local, cofinanciamiento y gobernanza compartida. Esto podría convertir a los PIUE en esquemas híbridos de planeación más eficaces, especialmente en zonas con vocaciones específicas que requieren un tratamiento diferenciado para desplegar su potencial —ya sea turístico, educativo, comercial o de servicios.

Imaginemos zonas de la ciudad como la Americana, Chapalita, Mexicaltzingo, Providencia o el Centro Histórico utilizando estos instrumentos para desarrollar plenamente su potencial. Naturalmente, el eje central de estas estrategias debe ser elevar la calidad de vida de sus residentes.

Detrás de este debate subyace una idea de fondo: la sociedad no es un objeto que pueda diseñarse por completo desde una oficina de gobierno, sino el resultado de la interacción de individuos bajo reglas generales. Al final, una ciudad funcional no es aquella diseñada a la perfección desde un escritorio —como el mapa exacto del imperio en el relato de Jorge Luis Borges—, sino aquella capaz de adaptarse continuamente. Una ciudad que aprende.

En este contexto, el papel del gobierno pasa por establecer reglas claras, corregir fallas y facilitar la cooperación entre actores relevantes. Para ello, los PIUE pueden contribuir a desplegar el máximo potencial de nuestros barrios. En un entorno de recursos limitados, erosión fiscal y creciente complejidad urbana, su uso debería ampliarse. De lo contrario, seguiremos acumulando oportunidades perdidas, como la de avenida Libertad.

Eugenio Arriaga Cordero es doctor en estudios urbanos por la Universidad estatal de Portland y académico de la Esarq.