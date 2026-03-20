Cumplidor, pero nomás

El nuevo sistema de monitoreo de rutas en tiempo real vía GPS anunciado por la Secretaría de Transporte de Jalisco (Setran) resuelve una demanda urgente de las y los pasajeros, pero desaprovecha un gran potencial si lo comparamos con otros similares como el de Madrid.

Diego Monraz, titular de la Setran, prometió la semana pasada que en una primera etapa, a partir de junio, podrás monitorear en tiempo real en Google Maps y Waze las primeras 100 rutas especiales para el Mundial.

En una segunda etapa “este año” -el comunicado oficial de la Setran no precisa mes-, las y los usuarios podrán consultar en tiempo real las 4 mil 500 unidades del transporte público en la entidad.

Monraz ha destacado de este nuevo sistema que será el primero en todo el país y que surgió de las demandas de Fernanda Romero, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria de Guadalajara (FEU).

El monitoreo de rutas vía GPS será un avance gigantesco con respecto a lo que tenemos ahora: largas esperas y pérdida de tiempo porque es un volado saber si tu camión pasará en cinco minutos o en cuarenta.

Entre esto y lo que tenemos (nada) parecería suficiente, pero la plataforma de monitoreo podría ser mucho más ambiciosa, sobre todo considerando que somos el “Silicon Valley” de la comarca.

En lugar de sólo ver en Google Maps y Waze cada unidad, se podría desarrollar una aplicación móvil con un amplio catálogo de servicios.

La aplicación oficial del Ayuntamiento de Madrid denominada ETM Madrid permite monitorear las unidades de transporte y conocer a través de un mapa los minutos exactos que tardará. También informa el nivel de ocupación del autobús (bajo, medio, alto).

Asimismo sugiere de manera inteligente viajes intermodales, lo que permite combinar sistemas de transporte, incluido el de bicicletas públicas. Hay otra opción para que personas con movilidad reducida identifiquen las rutas más accesibles.

La aplicación te notifica incidencias o accidentes como desvíos por obras, manifestaciones, eventos deportivos o suspensiones del servicio. Ofrece además la opción de recarga de tarjeta.

Imaginen que además de todo esto, una aplicación Al Estilo Jalisco incluya la posibilidad de evaluar el servicio y reportar anomalías en tiempo real.

La apuesta de la Setran salda una deuda histórica, pues esta opción se pudo desarrollar desde hace más de una década.

El otro día encontré un promocional en Youtube del Macrobús que data de 2009 en donde se ofrecía el monitoreo de rutas en tiempo real que tú ibas a poder consultar en una pantallita en cada estación. Obviamente nunca se cumplió.

La presidenta de la FEU tiene a su disposición un amplio catálogo de exigencias para que el sistema de monitoreo evolucione verdaderamente a uno de primer mundo. Porque hasta ahora, para decirlo en palabras llanas, se perfila como cumplidor, pero nomás.