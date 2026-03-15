Cuando las mentiras se visten de verdad

Un hombre desayuna mientras mira su celular. Lee un encabezado furioso, ve un video recortado, escucha una acusación dicha con voz solemne y, en cuestión de segundos, ya siente que entiende lo ocurrido. Se indigna, comenta, reenvía, condena. Todo muy rápido. Demasiado rápido. No ha verificado nada, pero ya tiene una certeza inducida. Así empieza hoy una buena parte de la guerra.

Antes, las guerras cruzaban fronteras. Hoy pasan primero en las pantallas. Ya no siempre necesitan columnas de tanques ni desfiles de soldados. Les basta una red social activa, una narrativa bien diseñada y millones de ciudadanos cansados, distraídos o emocionalmente vulnerables. La batalla contemporánea no consiste sólo en destruir al enemigo, sino en apoderarse de la percepción pública. Quien domina lo que una sociedad cree, teme y repite, ya conquistó la zona más frágil del territorio: la mente.

Ése es uno de los grandes dramas de nuestro tiempo. Mucha gente cree que está informada cuando apenas está siendo conducida. Cree que piensa, cuando en realidad reacciona. Cree que ha llegado sola a una conclusión, cuando quizá sólo fue empujada con habilidad hacia ella. La mentira más eficaz ya no es la grosera ni la descarada, sino la que se disfraza de análisis, de patriotismo, de denuncia moral, de video espontáneo, de rumor insistente, de “dato” sin contexto.

La propaganda también se modernizó. Ya no lleva necesariamente uniforme ni posters. Ahora se presenta como entretenimiento, como escándalo, como indignación legítima, como supuesta defensa de la verdad. Su propósito no es ayudarte a comprender mejor la realidad, sino acelerar tu reacción para impedir tu reflexión. Primero te impactan. Luego te enfurecen. Después te ofrecen una explicación lista para consumir. Y cuando la emoción ya se adueñó del ánimo, la razón llega tarde.

Desde la psicología política, el mecanismo es transparente. No se manipula solamente la información: se administran emociones colectivas. Se fabrica una sensación de certeza, se siembran lealtades, se moldean rechazos, se exageran victorias, se minimizan fracasos, se recortan imágenes, se editan frases, se escogen enemigos. Lo importante no es que los hechos hablen por sí mismos, sino que la percepción pública sirva a una estrategia de poder.

La vieja censura prohibía hablar. La nueva manipulación deja hablar a todos, pero dentro de una niebla cuidadosamente producida. No te calla: te confunde. No te quita la voz: te llena la cabeza de voces ajenas. Y así, poco a poco, se vuelve difícil distinguir entre realidad y fantasía, entre verdad y conveniencia, entre lo que pasó y lo que conviene que creamos que pasó.

Ésa es la victoria más refinada del poder contemporáneo: lograr que el ciudadano se sienta libre mientras piensa con ideas sembradas. Hacerle creer que observa el mundo, cuando apenas contempla una escenografía bien iluminada.

La guerra de hoy no sólo busca derrotar ejércitos. Busca fabricar percepciones, domesticar opiniones y gobernar emociones. Por eso, el frente más vulnerable ya no está en la trinchera, sino en el bolsillo. Y quizá la peor derrota no sea perder una batalla, sino perder la capacidad de reconocer cuándo nos están intentando engañar.

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