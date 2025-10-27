Crece miedo en Tonalá

“El tema de la seguridad en cualquier momento se te mueve, por eso es un tema del que siempre hay que estar alerta”, me dijo recientemente el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, en la serie de entrevistas que por el primer año del actual trienio municipal he tenido con las y los presidentes municipales del Área Metropolitana y que vamos a ir presentando en los próximos días en mi canal de YouTube, al que se puede suscribir en soyjaimebarrera. (La del alcalde tonalteca que ha gobernado ese municipio siete de los últimos diez años, ya la encuentra ahí, y en la que, por cierto, reclama el trato presupuestal que le ha dado el Gobierno de Pablo Lemus).

Volviendo al dicho de Chávez sobre la seguridad, algo entonces se movió en Tonalá en los últimos tres meses, porque, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, del Inegi (ENSU), correspondiente al tercer semestre del 2025 que se dio a conocer el jueves pasado, el porcentaje de la población que dijo sentirse inseguro en ese municipio pasó del 56.1 al 65.4, lo que mereció que apareciera con un triángulo que significa que ese incremento de 9.3 por ciento representa una “diferencia estadística significativa” y que debe servir de alerta para revisar su estrategia y rutinas policiales.

El segundo municipio, de los seis de Jalisco que mide la ENSU dentro del conjunto nacional de 91 ciudades urbanas, donde más creció la percepción de inseguridad de un trimestre a otro fue en Tlajomulco, al pasar de 66.2 por ciento de su población al 73.6,

En tercer lugar aparece Guadalajara que subió 5.8 su porcentaje de habitantes mayores de 18 años que dijeron tener miedo a ser víctimas de algún delito, al pasar del segundo al tercer semestre de 2025, de 73.1 a 78.9, que coloca con la mayor percepción de inseguridad en Jalisco.

De entre los tres municipios que bajaron este indicador, destaca Tlaquepaque que disminuyó 5.3 puntos al pasar de 65.4 a 60.1 el porcentaje de su población que dijo sentirse inseguro en su ciudad.

Zapopan tuvo una baja de 4.5 puntos ya que del 53 por ciento con el que cerró en junio del 2025 pasó a 49.5 por ciento en la percepción de inseguridad.

Aunque Puerto Vallarta bajó sólo 2.6 por ciento y no recuperó el 23 por ciento del primer trimestre del año al quedar en 24.7, volvió a repetir como el municipio de Jalisco con el menor porcentaje en la sensación de miedo a la delincuencia entre su población.

Así, de los seis municipios que mide la ENSU cada trimestre, Guadalajara, Tonalá y Tlajomulco, fueron los que quedaron por arriba de la media nacional de 63 por ciento en la percepción de inseguridad pública. En enero veremos como cierran el año.