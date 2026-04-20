Coyotes en el Consulado: la historia (I)

-Son 200 pesos -le informó Pablo a Raquel.

-¿Cómo que 200 pesos? ¡Es un abuso!

Un joven les ofreció un cajón para estacionarse a un costado del Centro de Atención al Solicitante (CAS) del Consulado de Estados Unidos en Avenida Unión y La Paz en Guadalajara.

Raquel se adelantó porque iban con el tiempo justo para la cita de renovación de su Visa. Resignados, “con todo y el coraje”, la pareja de adultos mayores pagó.

Todo ocurrió frente a una patrulla estacionada de la Policía tapatía, siempre con las sirenas prendidas, en un “operativo permanente” desde 2021 contra estafadores y falsos gestores en torno a la oficina consular.

Una vez formados, un hombre abordó al matrimonio.

En torno al CAS hay al menos una docena de “coyotes” disfrazados maliciosamente de “staff” del Consulado.

Usan chalecos, prendas con el escudo norteamericano y gafetes de identificación.

-¿Traen este papel? -los increpó el hombre-: esta es la única hoja que necesitan.

Raquel y Pablo, dos adultos mayores de 69 y 76 años, entraron en pánico. Llevaban muchos documentos, pero ese no. Su hijo les había ayudado a sacar la cita y realizar el trámite en línea.

-No se preocupen, aquí los van a ayudar -les prometió el individuo y los condujo a unas oficinas en Avenida Unión 231, justo frente al CAS.

El lugar tenía tres o cuatro escritorios con computadoras. Gestores y usuarios bullían en una mañana ocupada.

Una señorita le pidió los pasaportes a Raquel. En menos de 15 minutos imprimió las dos hojas con las formas DS-160 que les faltaba.

-Son 800 pesos -les notificó tras entregarles el resto de su documentación.

Raquel se exaltó:

-¿De los dos?

-No, de cada uno.

Días después, Raquel se lamentó al relatar ese momento: “Fue todo tan mecánico, cómo nunca pregunté, me vas a cobrar, cuánto me vas a cobrar, nada”,

Pagó, me dijo, porque no es una persona que le guste discutir. También tenía la presión de regresar a formarse para la cita que al final salió bien. Sin embargo, el coraje le duró varios días.

“¿Cómo es posible, y esto no sé cuántas veces al día lo hacen?”, clamó. Ella y su esposo valoraron denunciar ante la Fiscalía del Estado, pero implica tiempo y al final nada pasa.

El CAS atiende en promedio a tres mil personas al día. Este año, debido al Mundial de Futbol, el volumen ha aumentado a mil más. En esta oficina separada del Consulado de Estados Unidos en Guadalajara se recolectan datos biométricos y fotografías previo a la entrevista consular.

Los coyotes cobran según el perfil. Abusan principalmente de personas del interior del estado, de otras entidades y de adultos mayores.

En un recorrido en el punto, me refirieron de un caso en donde cobraron 4 mil pesos por una gestión.

Para cualquier cita en el CAS sólo debes presentar impreso tu formato DS-160 -es la forma en que el Consulado verifica que hiciste la solicitud de Visa-, pasaporte y una fotografía a color. El trámite es gratuito. El Consulado recomienda rechazar cualquier ayuda fuera del CAS.

Los falsos gestores aprovechan cualquier descuido para exprimirte dinero. Raquel no traía mil 600 pesos en efectivo y tuvo que pagar con tarjeta bancaria. Todavía le cobraron 4% de comisión.

P.D. En las próximas dos columnas hablaré del tamaño de este negocio y de las omisiones institucionales que lo solapan.

jonathan.lomeli@informador.com.mx