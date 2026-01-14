Claudia, optimista, a Trump, “le vale”

Apenas el lunes, minutos después de conversar brevemente vía telefónica con Donald Trump, sobre el futuro del Tratado Comercial Norteamericano (T-MEC) la presidenta Claudia Sheinbaum había dicho con optimismo, “Tengo confianza en que el marco de la revisión del tratado va a ser buena, va a ser buena”, aunque pronosticó que “... van a ver tensiones en ciertos temas, pero va a ser bueno”. Y en poco menos de 24 horas, desde Dearborn, Michigan -junto al río Detroit- y de visita en una de las fábricas de Ford, Trump envió un mensaje pesimista -muy a su estilo- señalando que el acuerdo comercial “... es irrelevante”, poniendo en duda que le interese continuarlo.

El T-MEC, que fue firmado en Buenos Aires, Argentina, hace poco más de 7 anos -30 de noviembre de 2018- por el mismo Donald Trump, el ex presidente Enrique Pena Nieto y ex primer ministro canadiense Justin Trudeau, en el marco de la reunión del G-20, que ha fortalecido la competitividad regional, impulsado el crecimiento económico, atrayendo inversiones y creando empleos, hoy con los “nuevos argumentos” de quien “despacha” desde la Casa Blanca se ha convertido en un arma de amenaza, creando tensión y provocando inestabilidad en la relación bilateral.

Trump dijo durante el recorrido por la planta automotriz, que el tratado comercial “No tiene ninguna ventaja real”, y refiriéndose concretamente a la industria automotriz, estableció que “A Canadá le encantaría. Canadá lo quiere. Lo necesitan. No necesitamos coches fabricados en México. Queremos traerlos aquí. Y eso es lo que está pasando”.

El inicio de la reuniones para la revisión del tratado comercial entre los tres países participantes está programada para julio de este año, sin embargo las reuniones preparatorias, así como las consultas con diferentes sectores ya se han iniciado -por lo menos en México-, según informó recientemente el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pero con los comentarios -ya esperados- de Trump le “meterá ruido” al preámbulo de las sesiones y creará nerviosismo en los mercados y con los inversionistas, que es en donde se le ven los riesgos mayores para tener estabilidad en otros asuntos de la relación, que en estos momentos está “sostenida con pinzas”. Así que, ante el optimismo de Claudia, Trump dice que “le vale” - ¿será? -.

Usted, ¿qué opina?