Protestas y grilla

Pablo Lemus dejó claro que las protestas contra el “tarifazo” al transporte público fueron más un cálculo político que un desahogo ciudadano, aunque no desestima la crítica. Dijo que el reclamo legítimo se “contaminó” con los intereses de operadores y políticos que vieron una oportunidad de hacer ruido en plena calle.

Por eso, cuando le informaron de la detención de cuatro jóvenes que vandalizaron monumentos en el Centro de Guadalajara, ordenó que los liberaran. No fuera a ser que se les armara el show y otros políticos se colgaran la medalla de “víctimas”.

El gobernador también se adelantó a la nueva “mega marcha” del 14 de febrero, asegurando que ahora sí se resguardarán los inmuebles históricos.

A los actores políticos que buscan sacar rédito electoral, les dejó claro: “¿Para qué contestarles?”.

* * *

Y tras unas vacaciones merecidas —no se burlen ni se indignen—, diputados locales finalmente despertaron y se dieron cuenta de que el tarifazo al transporte público no es solo una noticia de fin de año.

Este 17 de enero, también se perfila una nueva protesta convocada por el PT, que marchará desde el “Parque Rojo” hacia Palacio de Gobierno. Mientras tanto, Futuro propone juntar firmas para un referéndum y que la opinión popular eche atrás el aumento.

Y para no quedarse atrás, Alejandro Puerto planea presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte del Bienestar. Pero, ¿funcionarán estas iniciativas?

Dicen que no hay marcha atrás.

* * *

A casi un año de que Guerreros Buscadores de Jalisco destapara el caso del Rancho Izaguirre, parece que en la FGR hicieron lo que mejor saben hacer: dar carpetazo. El lugar está más abandonado que las promesas de campaña y los cateos brillan por su ausencia.

Hasta ahora, 19 detenidos y uno de ellos es el ex alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Mejía.

Pero, ¿y los otros 12 funcionarios públicos que acusó Gerardo de la Cruz Tovar, fiscal Anticorrupción? Ah, eso parece que sigue en el limbo.

El Poder Judicial no se queda atrás, con audiencias retrasadas y sin fecha definida para los implicados.

¿Qué más debe pasar para que alguien le dé seriedad al caso?