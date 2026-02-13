"Chispa" recordó a Ricardo "Finito" López

Es boxeador técnico, sus combinaciones, los desplazamientos sobre el cuadrilátero son elegantes, cualidades suficientes para recordar a Ricardo "Finito" López, a boxeador completo, la genuina escuela boxística mexicana.

Christian "Chispa" Medina ofrecía concierto ante los alrededor de 3 mil 500 aficionados presentes, llenaron el Domo Alcalde. Round a round le reconocieron la calidad, también sumó a la exposición su mejor talla, del primero al cuarto asalto el arte del jalisciense debía concluir con victoria por nocaut. Era el vaticinio.

Encuentro por el campeonato mundial gallo OMB, en poder de "Chispa", y su primera defensa, el viernes 6 de febrero, pactada a doce episodios. Adrián "Gatito" Curiel, que se imaginaba víctima entre muchos presentes, hizo que el guión de la película cambiara, con corazón de león apareció en el quinto asalto, sin permitirse regalar un centímetro de la lona, se pegó a la humanidad de "Chispa", echó al basurero las buenas maneras de hacer boxeo, para enviar desde cualquier ángulo artillería, estrategia que funcionó también en el sexto y séptimo episodio. Ganar el siguiente asalto significaba empatar el match.

En el ambiente se sintieron dudas, "Gatito", con menos alcance, estatura y sin los argumentos para equipararse con la calidad del adversario. Le untó importante cantidad de cuero en cuerpo y rostro.

Tres asaltos, mucho tiempo, en el que "Christian Medina bajó gran porcentaje en combinaciones, se observó lento, tal vez cansado, impotente para reaccionar ante el aguerrido de Ecatepec de Morelos. Su esquina, dirigida por el entrenador Rafael Guzmán, ya tenía la siguiente estrategia. "Chispa" se presentó recuperado, presionó a Curiel tras el campanazo que anunciaba el inicio del octavo asalto, el público supo que iba tras la victoria. A su repertorio de alto nivel debió sumarle también el boxeo de toma y daca. Los actores recibieron envíos fuertes, parecía que alguno podría visitar la lona.

"Gatito" se llevó el décimo episodio con lo que apretó la sumatoria de los jueces, ganar los dos rounds finales, representaría el triunfo. No pudo.

"Chispa" recibió castigo innecesario, el que termina con carreras de pronóstico brillante. Un pegador lo habría noqueado, "Gatito" no tiene pegada. Christian y su entrenador Rafael Guzmán, deben trabajar para que el campeón mundial gallo OMB afine sus puños para conectar nocaut. En el Domo Alcalde tuvo oportunidad de ganar por esa vía, le faltó pegada. Ricardo "Finito" López, boxeador completo, técnico, elegante y con pegada. Es leyenda.

Nuestra tarjeta 116-112 para Christian "Chispa" Medina, ganó los rounds 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11 y 12.

Y por ahí estaré atisbando.