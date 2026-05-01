"Chispa" Medina, segunda defensa en junio

Rafael Guzmán, entrenador de Christian "Chispa" Medina, campeón mundial gallo OMB, dijo que el boxeador tapatío podría realizar su segunda defensa el 13 de junio, ante retador y plaza por confirmar.

"Espero comunicación de Carlos Torres, director de la empresa Bxstrs Promotions, para que nos informe quién será el desafiante del campeón mundial gallo AMB, y la entidad en la que se montará la segunda defensa".

El tiempo se les vino encima, confió Guzmán, pero aseguró que "estamos trabajando, estaremos listos para enfrentar al segundo desafiante". "Chispa" derrotó por decisión a Adrián "Gatito" Curiel, su primera exposición exitosa en el Domo Alcalde de Guadalajara, a quien debió noquear en los primeros cuatro asaltos, talla y calidad acompañaron al local, pero el desafiante se presentó con la seguridad de llevarse el cinturón universal a Ecatepec de Morelos, de donde es originario.

"Chispa" la noche del 6 de febrero, presumió calidad, arte y poesía en movimiento, en esos capítulos iniciales, no fue contundente, el visitante regresó para competir en los dos tercios finales del encuentro. Con pegada, el campeón mundial jalisciense debe erigirse en boxeador completo.

Rafael Guzmán aseguró que el "Gatito" "Curiel "se botó de peso, creímos que 'Chispa' lo iba a enviar a la lona, pero el de Ecatepec de Morelos es excampeón mundial, tiene mucho colmillo. Christian Medina sí tiene pegada".

El 14 de septiembre, la "Chispa", noqueó en el cuarto episodio al campeón mundial, el nipón Yoshiki Takei, en Nagoya, Japón, para convertirse nuevo titular universal gallo OMB.

Mañana en Las Vegas se enfrentan el estadounidense David Benavidez y el mazatleco Gilberto Ramírez, dos boxeadores que se hicieron populares no por sus registros, sino por desafiar al tapatío y excampeón mundial súpermediano, el tapatío Saúl "Canelo" Álvarez.

Benavidez es quien amasó una fortuna en popularidad al hablar y hablar, mañana, tarde y noche de "Canelo", lo retó un día sí, y el otro también, activo que creció, y que junto con el que ahorró el "Zurdo" Ramírez, el sinaloense retó a Saúl en algunas oportunidades, mantienen interés para que los aficionados presencien el compromiso por el campeonato mundial crucero OMB en poder del mexicano.

Benavidez es un boxeador rupestre, con poca técnica, mientras que el originario de Mazatlán lo supera en calidad. El de Phoenix presentará lo de siempre, ir tras el choque para encontrar el KO. La mejor talla del mexicano debe ser muro, y de ahí enviar repertorio constante al estadounidense con el objetivo de noquear, o ganar por la larga ruta.

Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará a Christian Mbilli en septiembre en Riad por el campeonato mundial súpermediano CMB. El promotor Turki Alalshikh trabaja para Terence Crawford-"Canelo" Álvarez II, ya la publicitan como revancha, disparate del boxeo reciente, no sería revancha, sería segundo revés para "Canelo", y más humillante. Es mejor que Álvarez ponga orden en esta serie de ocurrencias y mantenga el esquema que lo convirtió en multimillonario en dólares, elegir a sus adversarios... Y por ahí estaré atisbando.