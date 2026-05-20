Anhelan el estilo de mando de López Obrador. Y lo comparan con el de Claudia Sheinbaum. Dicen que él siempre estaba sereno, calmado, con las cosas bajo control, dando instrucciones (buenas o malas) pero claras, no ambiguas. Recuerdan que el sello de él era el buen trato. Que no le gritaba a nadie ni buscaba humillar a sus colaboradores delante de otros.

Pero ella... lo de ella es otra cosa.

Dicen que se ha normalizado en la presidenta Sheinbaum un estilo de mando basado en el maltrato, gritos, groserías, reacciones viscerales y descalificaciones en público. ¿Cómo te va a ir en tu cita con la presidenta? Depende de en qué humor la encuentres. No se trata de una mala temporada. No es un hecho aislado. Es un estilo recurrente de mando.

Esto es lo que dicen en reuniones privadas Andy López Beltrán, Clara Brugada y Jesús Ramírez. Los representantes del ala dura de Morena están en guerra contra la presidenta Sheinbaum y su equipo. Y cada vez expresan con mayor desparpajo sus quejas sobre la primera mandataria. Varias personas que han estado con ellos en privado me relataron exactamente las mismas palabras.

Según han contado el hijo de López Obrador, el ex vocero de AMLO y la jefa de Gobierno a su gente de confianza, que hablaron conmigo a condición de no revelar sus nombres, al menos tres funcionarios ya le pusieron un alto a la Presidenta cuando intentó alzarles la voz: el general Ricardo Trevilla, Marcelo Ebrard y la propia Clara Brugada.

Hay una guerra intestina en Morena. Cada vez se exhibe más. Cada vez hay más testimonios y datos que la confirman. Se están fracturando. Y en el ala dura están en pie de lucha:

Adán Augusto López mantiene la influencia política y controla el Senado, a pesar de sus vínculos con La Barredora y sus expedientes de enriquecimiento inexplicable. Andy López Beltrán opera en un montón de áreas del Gobierno donde tiene a sus leales canalizando los contratos a donde él les dice, a pesar de las recurrentes denuncias públicas en su contra.

Ricardo Monreal, a pesar de que le pidieron desde Palacio Nacional y desde Gobernación deshacerse de Pedro Haces, lo sigue teniendo cerca y sigue controlando la Cámara de Diputados. Jesús Ramírez no ha perdido el dominio de la narrativa de las mañaneras y la red de periodistas afines. Y Clara Brugada resguarda el bastión político, electoral y económico que es la Ciudad de México.

Todos le han jugado las contras a la Presidenta... prácticamente sin consecuencias.

SACIAMORBOS

¿Y ya habrá pagado la hipoteca de su casa el conocido queretano que encabezó la UIF de AMLO y se dedicó a investigar a quien pensara distinto a su jefe?

carlosloret@yahoo.com.mx