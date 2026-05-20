¿Qué has hecho, alcalde?

En la más reciente boleta de calificaciones urbanas del observatorio Jalisco Cómo Vamos hubo alcaldes que salieron con diploma… y otros apenas librando extraordinarios.

Nos dicen que el campeón de la jornada fue Tlajomulco, que cumplió todos sus indicadores y ya hasta podría presumir cuadro de honor municipal. Guadalajara avanzó. También Zapopan. Y Tonalá continúa batallando para recaudar ingresos propios, porque cobrar impuestos sigue siendo más impopular que quitarle el WiFi a la familia.

Por cierto, en la medición de este año no se evaluaron a los municipios de Tlaquepaque y El Salto, gobernados por Morena. ¿Pues qué pasó?

Ayer acudieron al evento de la presentación de resultados Vero Delgadillo, Gerardo Quirino, Juan José Frangie y Sergio Chávez.

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En los pasillos del Congreso de Jalisco ya dicen que el famoso “Torito” pronto dejará de soplar… para empezar a salivar. Quieren que los retenes detecten algo más que al valiente que juró “nomás fueron dos cubitas”.

Por iniciativa de la diputada Alejandra Giadans, ahora también caerían quienes anden manejando con más química encima que un laboratorio clandestino.

La propuesta cayó bien en el Gobierno estatal, donde algunos ya imaginan filas de automovilistas explicando que “esa anfetamina era medicinal” o que el GPS los llevó por error al after.

Entre multas de hasta 21 mil pesos, corralón y hasta cárcel, más de uno anda haciendo cuentas… y mejor pidiendo Uber. Porque en Jalisco, el próximo examen sorpresa no será antidoping laboral, sino vial.

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En Lagos de Moreno ya no saben qué aparece más rápido: los hallazgos de colectivos o las ruedas de prensa de los políticos. Para olvidar un poco lo que ocurre en Chihuahua —con la crisis de la gobernadora Maru Campos—, esta vez fue Kenia López Rabadán quien aterrizó en Jalisco para exigir una investigación “seria, objetiva e institucional” sobre el presunto crematorio clandestino hallado por madres buscadoras. Traducido al lenguaje político: que alguien haga algo… pero ya.

La presidenta de la Cámara de Diputados también aprovechó para recordar que las instituciones de búsqueda siguen funcionando con más rezos que presupuesto. Y mientras unos se culpan entre colores partidistas, en Lagos la crisis sigue tan presente que ya parece patrimonio local.

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En los organismos electorales ya comenzaron los cursos intensivos de “cómo soltar la silla sin hacer berrinche”. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco reunieron a consejeros de varios Estados para hablar de paridad, porque resulta que en pleno 2026 todavía hay municipios donde una mujer gobernando parece leyenda urbana.

Se recordó que 49 municipios jaliscienses jamás han tenido una alcaldesa. Dos siglos de democracia… pero administrada casi exclusivamente por hombres.

Por eso ahora impulsan reservar municipios para candidaturas femeninas, medida que algunos políticos ven como avance histórico y otros como tragedia personal. Porque nada asusta más a ciertos caciques que descubrir que la “tradición” ya no alcanza para eternizarse en el poder.