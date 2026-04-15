Prometen diálogo

Después de la sacudida pública del gobernador Pablo Lemus —esa donde básicamente les recordó que el cargo no incluye modo avión—, en el Congreso de Jalisco decidieron descubrir una herramienta revolucionaria: el diálogo. Los diputados y las diputadas ahora proponen mesas para hablar entre la población mestiza y la comunidad wixárika de Bolaños, por el conflicto detonado tras el cambio de régimen electoral, como si el problema hubiera surgido ayer y no llevara semanas calentándose.

El diputado Miguel de la Rosa promete lineamientos incluyentes, representativos y casi milagrosos, donde todos serán escuchados y nadie quedará fuera. Suena bonito… en el papel.

Las mesas se harán en el Congreso y en Bolaños, por aquello de que ahora sí toca salir al territorio. Falta ver si también llevarán voluntad política… o si sólo es control de daños.

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En el Partido Acción Nacional en Jalisco descubrieron el hilo negro: si nadie te escucha, lo mejor es… crear más voceros. Así, con bombo y platillo, presentaron su flamante “red estatal de vocerías”, una especie de ejército de micrófonos listos para “acercarse a la gente”, aunque primero tendrán que encontrarla.

La dirigencia estatal asegura que ahora sí habrá comunicación directa, tropicalizada y con sabor local, no como antes, cuando parecía que hablaban en otro idioma (o en eco). La apuesta es clara: si el mensaje no pega, al menos que se repita más veces.

Entre juventudes que “ya son el presente” y liderazgos “con perfil”, el PAN promete reconectar con la ciudadanía. Porque si algo ha faltado, dicen, no son ideas… sino quien las diga, y las diga, y las vuelva a decir.

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Las vacaciones de las Semanas Santa y de Pascua en Jalisco cerraron con saldo rojo: 44 muertos y más de 300 lesionados. La cifra de fallecimientos es inédita, a pesar del operativo y el desfile de recomendaciones.

Entre ahogados en zonas no vigiladas y choques que confirman que el acelerador sigue siendo un deporte extremo, la estadística volvió a romper récords. Y mientras Protección Civil hacía rescates, apagaba incendios y atendía emergencias, muchos ciudadanos decidieron jugarle a la suerte… y perdieron.

Las autoridades reiteran en esas fechas: no beber, no correr, no meterse donde no deben.