Caminamos en un sendero sin retorno

“Les atacaremos con una fuerza que jamás han conocido”, fue la amenaza -en un mensaje en X- del jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Ali Larijani, después de los ataques de Estados Unidos e Israel y que además cobraron la vida del ayatolá Alí Jameneí, mientras que el presidente Donald Trump dice que esto apenas es el principio, que “la gran ola de ataques está por llegar”, en un conflicto que puede prolongarse por lo menos cuatro semanas más, pero que tienen “la capacidad de ir mucho más allá”.

Pero esto ya se salió de control y no es solo un “pleito” entre dos; ya son muchos los países afectados con ataques directos y las grandes potencias mundiales ya se han involucrado, tomando partido en el conflicto, provocando una situación de elevado riesgo de que esto pueda llevarnos a un enfrentamiento mundial irreversible de funestas consecuencias.

Ayer, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum condenó los ataques del fin de semana y lamento el escalamiento de los enfrentamientos, a la vez que criticaba que el único organismo mundial con supuesta capacidad de poner orden internacional, está imposibilitado de actuar: “La ONU (Organización de las Naciones Unidas) dejó de cumplir con su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso no puede ser”, mensaje que es muy similar al que dio cuando Estados Unidos incursionó en Caracas, Venezuela, para detener a Nicolás Maduro, cuando dijo, “Estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza y no puede ser. Tiene que recuperarse el papel”.

Un papel que no se puede recuperar, simple y sencillamente porque entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, están involucrados y divididos en el conflicto. Estados Unidos, Francia y el Reino Unido están de un lado y la Federación Rusa y China están del otro. El organismo internacional y su Consejo de Seguridad, son “un cero a la izquierda”.

El conflicto pudiera amainar si Trump tuviera un poco de prudencia -que es un “sueño guajiro”- y si el agredido no hubiera empezado a disparar a “diestra y siniestra” a quienes no tienen “vela en el entierro”. El mundo está “caminando” en un aparente “sendero sin retorno”

