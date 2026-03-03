Nadine Cortes: Nombrar la caída

Las guerras antiguas dejaban humo en el horizonte y mensajeros agotados que tardaban días en confirmar lo ocurrido; las nuestras dejan notificaciones.

El 28 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció que el líder supremo de Irán había muerto. No fue una filtración ni una versión preliminar: fue una afirmación directa. Horas más tarde, el propio régimen iraní lo confirmó. El hecho quedó asentado, pero entre una declaración y otra transcurrió algo más que tiempo, transcurrió sentido.

No es la primera vez que vemos esta escena, cuando cayó “El Mencho” el hombre más poderoso del narcotráfico en México, la noticia también cruzó primero la frontera antes de instalarse oficialmente en el país. Estados Unidos habló antes, después vino la narrativa nacional. El orden volvió a repetirse ahora, a miles de kilómetros, con otros protagonistas y otro idioma.

En apariencia, se trata solo de quién informa primero, pero no es un detalle menor. Desde que existen imperios, el poder ha entendido que no basta con vencer: hay que contar la victoria. Alejandro Magno llevaba cronistas; Roma levantaba arcos triunfales; las monarquías acuñaban monedas con el rostro del vencedor. Hoy la materia prima no es el mármol, sino la simultaneidad.

Cuando una capital anuncia la muerte del vértice de otro régimen antes de que ese régimen lo confirme, no solo comunica un desenlace. Marca el marco desde el cual será comprendido. Quien habla primero ocupa el espacio de la interpretación, los demás reaccionan dentro de esa estructura ya instalada.

En el caso iraní, la declaración no se limitó al hecho, se acompañó de referencias a tecnología precisa, a capacidad de penetración, a inteligencia sofisticada. Después apareció la oferta de inmunidad para quienes decidieran alinearse y, casi sin transición, la idea de un rediseño posible. No era únicamente el cierre de un capítulo; era la insinuación de otro.

Esa continuidad es lo que revela el patrón, el golpe no termina en la operación; se prolonga en la narrativa. La eliminación física y la construcción simbólica forman parte de una misma pieza y, cuando ambas se sincronizan, la percepción global se mueve antes de que los análisis alcancen a sedimentarse.

Quizá estamos presenciando un desplazamiento silencioso en la forma de ejercer poder. Antes, tocar el centro implicaba un umbral casi prohibido, hoy, el centro puede ser alcanzado y declarado alcanzado con una rapidez que convierte el anuncio en herramienta estratégica.

Lo que cambia no es solo la suerte de un líder, cambia la manera en que entendemos quién define la realidad en las primeras horas de un acontecimiento decisivo.

En nuestro tiempo, la arquitectura del golpe no se edifica únicamente con explosiones.

Se levanta con palabras.

paola.nadine@gmail.com