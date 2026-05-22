Boxeadoras, libro de la argentina Marina Porcelli

Libro. Boxeadoras, de la narradora y ensayista argentina Marina Porcelli, presentado esta semana en la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Reunidos especialistas de distintas áreas, reflexionaron sobre el deporte, el cuerpo, la labor y la participación de las mujeres en el ring desde una mirada interdisciplinaria.

Desde la filosofía política y la estética, el doctor Manuel Alejandro Jordán Espino analizó este deporte como una práctica cercana al arte, ahí convergen técnica, estrategia, riesgo y sensibilidad. Expuso que, en el caso de ellas, ingresar al ring implica ocupar un lugar que durante años permaneció restringido para ellas.

El doctor Roger Mario Barbosa Cruz, profesor e investigador de la misma unidad universitaria, revisó el papel de la historia y de los medios de comunicación en la construcción de imaginarios sobre las boxeadoras.

Porcelli detalló que el título surgió de una pregunta central, ¿por qué suele afirmarse que el sector femenino no existe en el registró histórico de este deporte?

Por medio de entrevistas, trabajo en archivos y observación en gimnasios, sostuvo que esa ausencia responde a un proceso sistemático de invisibilización.

El libro Boxeadoras plantea que el deporte puede convertirse en una forma de resistencia cotidiana, donde corporalidad, historia, empleo y territorio se enlazan en la búsqueda de visibilidad para las mujeres. Información de la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana.

Comercialización. La marca JC Chávez podría producir un formidable negocio. El Emperador mantiene alta popularidad en las nuevas generaciones, sus apariciones en TV Azteca, en producciones para la red, avalan los números, sus registros superan a otros tantos deportistas mexicanos, y deportes espectáculo que se presentan en el país, los que gozan en los negocios de muy buena salud. Reconocido por leyendas como Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Erik "Terrible" Morales, aumentan su prestigio y activo, que lamentablemente ninguno de sus hijos ha aprovechado.

Aún es tiempo de crear una industria en torno a El Emperador Julio César. Hace años, alrededor de quince, debieron haberse retirado del boxeo activo Julio César junior y su hermano Omar, sus cualidades para este deporte fueron interesantes, pero jamás de fuera de serie. En todo este tiempo, quince años, JC Chávez, debió ser etiqueta en pantalones, camisas, tenis, zapatos, vasos, cachuchas, sombreros, y un largo etcétera.

Con el mejor postor. Roy Jones Jr., dijo en Boxing Prime Time en Fight Spider, con Andrew Bocanegra y el ex campeón mundial Brian Mendoza, lo que otros tantos excampeones mundiales han señalado, que la individualidad, personalidad y poder de ganar del boxeo podrían desaparecer bajo un sistema al estilo UFC. Una crítica para Dana White y Zuffa, trabajan para transformar el boxeo.

Ejemplificó: "Si Conor McGregor ganó más dinero en una pelea que en toda su carrera, ¿por qué quiero a tu modelo en mi juego?". "Cuando llegues a donde deberías ganar 20 millones (de dólares) y no puedes ganar 2 millones ahora, no quedará tan bien, porque eso es lo que va a pasar". Y por ahí estaré atisbando.