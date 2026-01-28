Bicampeones sin discusión: Charros de Jalisco y la consagración de un proyecto ganador

Hay victorias que se gritan y otras que simplemente se entienden. La de los Charros de Jalisco entra en esta última categoría. Barrer en cuatro juegos a los Tomateros de Culiacán —históricos, temidos, acostumbrados a mandar— no deja espacio para el regateo ni para las explicaciones rebuscadas. Fue un triunfo claro, directo, de esos que no necesitan adornos porque hablan solos.

Este bicampeonato no cayó del cielo ni es producto de una buena racha. Es el resultado de un proyecto que se ha tomado en serio a sí mismo. Un equipo que entendió que en el beisbol profesional ganar una vez no alcanza, que sostenerse es el verdadero reto. Y Charros no solo se sostuvo: dio un paso al frente y lo hizo con autoridad.

La serie fue un reflejo fiel de eso. Charros fue mejor desde el primer juego hasta el último out. Mejor plantado, mejor preparado y, sobre todo, mejor concentrado. No hubo pánico en los momentos cerrados ni relajación cuando el marcador favorecía. Se jugó con cabeza fría y con la convicción de quien sabe que hizo la tarea desde mucho antes de pisar el diamante.

Aquí vale detenerse en algo fundamental: la directiva. Porque los campeonatos no se arman solo con buenos bates y brazos calientes. Detrás hay decisiones, hay apuestas, hay visión. Los dirigentes de Charros apostaron por la continuidad sin dormirse en ella. Ajustaron donde había que ajustar, reforzaron sin romper el equilibrio y mantuvieron una línea clara: primero el equipo, después los nombres.

El resultado fue un roster sólido, profundo y sin protagonismos innecesarios. Un grupo donde cada quien entendió su papel y lo asumió sin drama. En una liga donde muchas veces el ego juega más que la pelota, Charros apostó por el orden y la disciplina. Y eso, a la larga, pesa.

El cuerpo técnico también merece lo suyo. Supo leer la serie, anticiparse y no regalar ventajas. Cada movimiento tuvo sentido, cada ajuste respondió a lo que estaba pasando en el terreno. No se improvisó. Se ejecutó. Y contra un rival como Tomateros, eso marca toda la diferencia.

El pitcheo fue, sin exagerar, la base de todo. La rotación cumplió cuando más se necesitaba y el bullpen fue una garantía. No hubo titubeos ni regalos. A Tomateros hay que sacarlo de ritmo, incomodarlo, obligarlo a jugar contra corriente. Charros lo hizo con inteligencia y con brazos firmes. Así se construyen las barridas.

La ofensiva no se desesperó ni buscó el jonrón salvador en cada turno. Fue paciente, oportuna, práctica. Carreras fabricadas, turnos largos, batazos a la hora buena. Beisbol sin fuegos artificiales, pero con resultados. El que entiende el juego sabe que eso vale más que cualquier highlight.

Y luego está la gente. La afición. Ese factor que no aparece en las estadísticas pero que se siente en cada lanzamiento. El respaldo de la fanaticada jalisciense fue total. El estadio empujó, apretó, acompañó. No como espectador, sino como parte del equipo. Esa conexión no se compra ni se improvisa; se construye con respeto y resultados. Charros ha sabido hacerlo.

Este bicampeonato manda un mensaje claro al resto de la liga: Charros de Jalisco no es un campeón de ocasión. Es un equipo que llegó para quedarse, que entiende la responsabilidad de ganar y de representar. Barrer a Tomateros no es cualquier cosa. Es asumir un lugar de referencia en el beisbol mexicano.

Hoy Jalisco celebra con razón. Celebra a un equipo que jugó como campeón antes de serlo, a una directiva que supo lo que hacía y a una afición que nunca soltó la mano. El veredicto es simple y contundente: Charros es bicampeón porque fue el mejor. Y esta vez, de verdad, no hay nada que discutir.

