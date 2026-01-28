No solo fueron camionetas blindadas, togas carísimas y discursos solemnes sobre la “austeridad republicana”. Resulta que en la Suprema Corte también hubo espacio para el equilibrio espiritual… pero con cargo al erario. Porque mientras el país hace malabares para llegar a fin de mes, el máximo tribunal decidió consentir a empleados y pensionados con cursos de yoga, tai chi y hasta cocina, no fuera a ser que el estrés constitucional se desbordara. Todo, mediante contratos adjudicados de forma directa, sin la incomodidad de la competencia ni el estorbo de la transparencia.

Así, entre posturas zen y recetas gourmet, la Corte demuestra que la justicia no solo es ciega, también flexible… y bastante cómoda.

Luego se preguntan por qué el discurso de la austeridad suena más a mantra vacío que a compromiso real.

* * *

Nos cuentan que la encerrona en Ajijic no fue retiro espiritual ni convivencia motivacional: fue jalón de orejas con vista al lago. El gobernador Pablo Lemus pidió a su Gabinete disciplina, comunicación y, sobre todo, “hacer política”, concepto que a varios les sonó tan exótico como una auditoría sorpresa. Porque una cosa es administrar escritorios y otra muy distinta es operar, explicar y defender el Gobierno.

El mensaje fue claro y sin envolturas: quien no comunique, no coordine o siga jugando al funcionario decorativo, está en la lista de espera… aunque nadie sepa aún quiénes saldrán.

La reunión terminó puntual, pero el temblor sigue en el Gabinete. En Ajijic quedó claro que no todos están a salvo y que la política, aunque incomode, no es opcional.

¡El que no entendió, pronto lo sabrá!

* * *



En los módulos del INE en Jalisco hay más de cuatro mil credenciales para votar viviendo en el abandono, como calcetines huérfanos en cajón ajeno. Fueron tramitadas, pero jamás recogidas, así que si nadie va por ellas antes del 28 de febrero, terminarán trituradas y sus dueños elegantemente borrados del Padrón Electoral.

El llamado es urgente: o pasan por su mica o se quedan sin voto y sin identidad oficial, porque en este país eres ciudadano solo si tienes credencial vigente.

Dicen que muchos la reportaron perdida, luego la encontraron… y se olvidaron de la nueva. Resultado: baja automática. Así, entre la desidia y el “luego voy”, miles podrían descubrir que no votar también puede ser un trámite administrativo. Y después se preguntan por qué la participación no levanta.

* * *



La diputada Ana Fernanda Hernández, de MC, llegará al pleno del Congreso de Jalisco con la mochila cargada de números y no precisamente de cuadernos. Va por una iniciativa para meterle mano al programa de útiles escolares gratuitos y, de paso, al dogma del 50 y 50 entre Estado y municipios. La idea es simple: que la aportación deje de ser pareja y se vuelva proporcional, según la capacidad financiera de cada Ayuntamiento y la cantidad de estudiantes beneficiarios.

Porque no es lo mismo un municipio boyante, que uno que apenas completa para el café del Cabildo.